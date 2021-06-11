Son dakika: Galatasaray iki transferi bitirdi! Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk...

Geçen sezon bir averajla şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray'da sezonun ilk imzaları atıldı. Son dakika bilgisine göre Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk ile üçer senelik sözleşme imzaladı. Sabah Gazetesi muhabiri Mehmet Özcan hem Alpaslan Öztürk hem de Aytaç Kara transferlerini ilk duyuran isim olmuştu.
Kariyerinde Eskişehirspor, Bursaspor, Trabzonspor, Yeni Malatyaspor gibi takımlar olan Aytaç Kara uzun süredir Kasımpaşa'da forma giyiyordu. Kasımpaşa'da sezon ortasında kadro dışı kalan Aytaç, bireysel çalışmalarını sürdürmüştü.
SON DAKİKA: EMRE AKBABA VE ÖMER BAYRAM İÇİN DE YENİ SÖZLEŞME!
Galatasaray'da Ömer Bayram ve Emre Akbaba ile de üçer senelik sözleşme planlanıyor. Arda Turan, Emre Akbaba ve Ömer Bayram'ın sözleşmesi sona ermişti..