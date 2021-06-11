Son dakika: Galatasaray iki transferi bitirdi! Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk...

Geçen sezon bir averajla şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray'da sezonun ilk imzaları atıldı. Son dakika bilgisine göre Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk ile üçer senelik sözleşme imzaladı. Sabah Gazetesi muhabiri Mehmet Özcan hem Alpaslan Öztürk hem de Aytaç Kara transferlerini ilk duyuran isim olmuştu.