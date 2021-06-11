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Giriş Tarihi: 11.6.2021 16:08 Son Güncelleme: 11.6.2021 16:10

: iki transferi bitirdi! ve ...

Son dakika: Galatasaray iki transferi bitirdi! Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk...

haberleri... Galatasaray yeni sezonun ilk transferlerini bitirdi. ve ile üçer senelik sözleşme imzaladı. Galatasaray'da seçim tarihi yaklaşırken transfer operasyonu da devam ediyor. Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Alpaslan Öztürk'ün de Aytaç Kara'nın da bonservisi elindeydi.

Geçen sezon bir averajla şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptıran 'da sezonun ilk imzaları atıldı. bilgisine göre ve ile üçer senelik sözleşme imzaladı. Sabah Gazetesi muhabiri Mehmet Özcan hem Alpaslan Öztürk hem de Aytaç Kara transferlerini ilk duyuran isim olmuştu.

Kariyerinde Eskişehirspor, Bursaspor, Trabzonspor, Yeni Malatyaspor gibi takımlar olan Aytaç Kara uzun süredir Kasımpaşa'da forma giyiyordu. Kasımpaşa'da sezon ortasında kadro dışı kalan Aytaç, bireysel çalışmalarını sürdürmüştü.

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Galatasaray'da ve ile de üçer senelik sözleşme planlanıyor. Arda Turan, Emre Akbaba ve Ömer Bayram'ın sözleşmesi sona ermişti..

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Son dakika: Galatasaray iki transferi bitirdi! Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk...
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