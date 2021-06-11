Aytaç Kara: Burada olmak en büyük hayalimdi | Video
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Galatasaray, yeni transferi Aytaç Kara'yı resmen açıkladı. Sarı-kırmızılı takıma imza atan deneyimli futbolcu, "Burada olmak benim en büyük hayalimdi" ifadelerini kullandı.