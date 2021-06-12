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Giriş Tarihi: 12.6.2021 12:56 Son Güncelleme: 12.6.2021 13:33

Milli Takım 'dan ayrılıyor! Sıradaki durak ...

AA
Milli Takım İtalya'dan ayrılıyor! Sıradaki durak Bakü...

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçında 'ya 3-0 mağlup olan , 'da kaldığı A. Roma Lifestyle otelden ayrıldı.

'daki Leonardo da Vinci Havalimanı'na hareket eden ay-yıldızlı kafile, TSİ 13.00'te kalkacak uçakla 'ye hareket edecek. Ay-yıldızlı ekibin konakladığı otel etrafında toplanan bir grup Türk taraftar, tezahüratlarıyla oyunculara moral verdi.

Milli takım, 16 Haziran'da Galler ve 20 Haziran'da İsviçre ile 'nda karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekibin TSİ 17.45'te Bakü'de olması bekleniyor.

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Milli Takım İtalya'dan ayrılıyor! Sıradaki durak Bakü...
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