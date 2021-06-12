Son dakika: İtalya maçında çarpıcı istatistik! Milli Takım kaleye gidemedi...

MANCİNİ'YE ŞAMPİYONLUK KOSTÜMÜ!

Galatasaray'ı da çalıştıran İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini yine ilgi odağıydı… 56 yaşındaki çalıştırıcı turnuva için özel üretilen kıyafeti ile daha önce dergilere kapak olurken bu kez de görücüye çıktı.