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Giriş Tarihi: 12.6.2021 10:28 Son Güncelleme: 12.6.2021 10:46

: İtalya maçında çarpıcı istatistik! Milli Takım kaleye gidemedi...

TANER KARAMAN
MEHMET ÖZCAN
MUSTAFA NACAR
Son dakika: İtalya maçında çarpıcı istatistik! Milli Takım kaleye gidemedi...

haberi... EURO 2020'nin açılış karşılaşmasında Milli Takım, deplasmanda İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. A Milli Takımımız, istatistiklerde güçlü rakibinin açık ara gerisinde kalırken 3 gol atan İtalya, maçı 24 şut, 25 orta ile tamamlarken, hücuma çıkmakta zorlanan Ay-Yıldızlı ekip, 90 dakika boyunca rakip kaleyi sadece 3 kez yoklayabildi. 7 ortamızın 6’sı rakibe gitti.

haberi... İtalya karşısında futboluyla isteneni veremeyen Türkiye, oyunuyla sınıfta kaldı. Ay-Yıldızlılar'ın yenilgiyi getiren performansı istatistiklere de yansıdı. Avrupa Şampiyonası tarihinde İtalya ilk kez bir maçta üç gol atarken, dün gece 24 şut, 25 orta yapmayı başardı.

'nin ekibine karşı Millilerimiz ise sadece 3 şut çekip, bunlarda da isabet bulamazken, yaptığı 7 ortanın 6'sı rakibe gitti.

Kaleci 20 hatalı pas ile maçın en fazla pas hatası yapan ismi oldu ve bu hatalardan biri kalemize gol olarak döndü.

kendi kalesine bir gol bırakırken, en büyük kozumuz da karşılaşmayı şut atamadan tamamladı.

TAM DESTEK

Pandemi nedeniyle stat kapasitesinin yüzde 25'i kadar seyirci girişine izin verilirken, Roma Olimpiyat Stadı'nda Türkiyeİtalya maçını 15 bin 946 kişi takip etti. 3 bin Türk taraftar, 90 dakika boyunca Ay-Yıldızlı ekibe coşkuyla destek verdi.

GÖRKEMLİ AÇILIŞ

EURO 2020'nin ilk maçı öncesi Roma Olimpiyat Stadı'nda açılış seremonisi gerçekleştirildi. Şov, 1960'tan bugüne kadar oynanan Avrupa şampiyonalarından görüntülerin stat skorbordlarına yansıtılmasıyla başladı.

'nun müzik dinletisiyle devam eden gösteride, eşzamanlı olarak stat çatısından davulcular iple sarkıtılarak şov yaptı.

Organizasyonda, İtalyanlar'ın dünyaca ünlü tenoru de sahne aldı. U2 ikilisi Bono ve The Edge'in de yer aldığı "" isimli parçanın çalınmasıyla etkinlik son buldu.

MANCİNİ'YE ŞAMPİYONLUK KOSTÜMÜ!

Galatasaray'ı da çalıştıran İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini yine ilgi odağıydı… 56 yaşındaki çalıştırıcı turnuva için özel üretilen kıyafeti ile daha önce dergilere kapak olurken bu kez de görücüye çıktı.

Deneyimli teknik adamın elbisesi 1982'de Dünya Kupası'nı kazanan İtalya'nın hocası Enzo Bearzot'tan esinlenilerek özel olarak üretildi.

ROMA'YI İNLETTİK

Almanya, İsviçre, Avusturya ve Hollanda'dan gelen gurbetçiler, Roma sokaklarında gün boyunca maç coşkusunu doyasıya yaşadı. Pandemiyi gerekçe gösteren İtalya hükümeti, A Milli Takım'ı desteklemek isteyen taraftarların İtalya'ya girişine izin vermedi.

Bu yüzden tribünde yerini alan 3 bin Türk'ün çoğunu gurbetçilerimiz oluşturdu. Almanya, İsviçre, Avusturya ve Hollanda'dan Roma'ya Türk yağdı.

Erken saatlerde şehre giriş yapan gurbetçilerimiz eczaneler önünde uzun kuyruklar oluşturdu ve Kovid-19 testi oldu. Şehirde kırmızı-beyaz formalarıyla tur atan Türk futbolseverler, maç öncesi Roma sokaklarını marşlarla inletti. Bileti ve akreditasyonu olmayanlar stada yaklaştırılmadı.

STATTA AŞK BAŞKADIR!

İtalya'da bulunan Türk dizi oyuncusu Can Yaman, İtalyan sevgilisi Dilette Leotta'yla birlikte EURO 2020'nin açılış maçını stadyumda izledi. İkili maç öncesi SABAH'a özel poz verdi

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Son dakika: İtalya maçında çarpıcı istatistik! Milli Takım kaleye gidemedi...
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