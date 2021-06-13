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Giriş Tarihi: 13.6.2021 14:11 Son Güncelleme: 13.6.2021 14:15

Metehan Mimaroğlu için 10 milyon TL istiyor!

DHA
Altınordu Metehan Mimaroğlu için 10 milyon TL istiyor!

. Lig kulüplerinden , ekiplerinin dikkatini çeken Metehan Mimaroğlu için büyük bedel biçti. Başkanı , talip oldukları 26 yaşındaki sağ kanat için temsilcisinin 10 milyon TL bonservis ücreti talep ettiğini açıkladı.

. Lig kulüplerinden , ekiplerinin dikkatini çeken Metehan Mimaroğlu için büyük bedel biçti. Başkanı , talip oldukları 26 yaşındaki sağ kanat için temsilcisinin 10 milyon TL bonservis ücreti talep ettiğini açıkladı.

Kırmızı-lacivertlilerin, 2019-2020 sezonunun devre arasında 3'üncü Lig takımı 'dan 50 bin TL karşılığında transfer ettiği, birkaç sezon öncesine kadar 'de oynayan Metehan için 10 milyon TL istemesi transfer başarısı olarak yorumlandı.

Adana Demirspor'un Altınordu yönetimine 1.5 milyon TL teklif ettiği, bonservis rakamının yüksek olması nedeniyle daha sonra transferden vazgeçtiği ifade edildi. Altınordu da oyuncuyu düşük bedelle satmama kararı aldı.

Süper Lig ekiplerinden -Tav Antalyaspor ve Demir Grup Sivasspor'un da listesinde yer alan Metehan, geçen sezon Play-Off finalini kaybederek Süper Lig'in kapısından dönen Altınordu'da 8 gol, 7 asistle oynadı. Oyuncunun kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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