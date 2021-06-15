Tartışmaya kapalı!

Ağaoğlu: 2010-11 yılında sportif suç işlenmiştir ve cezasını da UEFA vermiştir. Kesinleşmiş şike vardır. Dolayısıyla tartışılacak bir şey yoktur
Trabzonspor'un 49. Olağan Divan Genel Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Divan Başkanı Ali Sürmen, kulübün borcunun 1 milyar 192 bin TL olduğunu duyurdu. Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu'ndan satır başları şöyle:
Pandemi ve kur farkından dolayı gelir kaybımız %70'e ulaştı.
Kulübü 900 milyon TL borçla devraldık. Neredeyse yüzde 30'luk artış var. TL bazında senelik %10 artışla borcu frenledik. Önümüzdekigünlerde yeni transfer açıklayacağız. Bununla birlikte 1 veya 2 yabancı alıp, yerli transferine yönelmek zorundayız.
Geçen sene gelirimiz 446 milyon TL oldu. En büyük geliri sermaye artışından sağladık.
Trabzonspor, 9 yıllık süreç içerisinde yapılandırmış olduğu borçlarını ödeyerek 7 senede belki de daha erken borçsuz bir kulüp hüviyetine kavuşacak.
2010-11 yılında sportif suç işlenmiştir ve cezası UEFA tarafından verilmiştir. Kesinleşmişbir şike vardır. CAS ve İsviçre Federal Mahkemesi tarafından onaylanmıştır. Dolayısıyla tartışılacak bir şey yoktur.