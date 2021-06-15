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Giriş Tarihi: 15.6.2021

Tartışmaya kapalı!

Tartışmaya kapalı!

Ağaoğlu: 2010-11 yılında sportif suç işlenmiştir ve cezasını da vermiştir. Kesinleşmiş şike vardır. Dolayısıyla tartışılacak bir şey yoktur

'un 49. Olağan Divan Genel Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Divan Başkanı , kulübün borcunun 1 milyar 192 bin TL olduğunu duyurdu. Kulüp Başkanı ise birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu'ndan satır başları şöyle:
Pandemi ve kur farkından dolayı gelir kaybımız %70'e ulaştı.
Kulübü 900 milyon TL borçla devraldık. Neredeyse yüzde 30'luk artış var. TL bazında senelik %10 artışla borcu frenledik.
Önümüzdeki günlerde yeni transfer açıklayacağız. Bununla birlikte 1 veya 2 yabancı alıp, yerli transferine yönelmek zorundayız.
Geçen sene gelirimiz 446 milyon TL oldu. En büyük geliri sermaye artışından sağladık.
Trabzonspor, 9 yıllık süreç içerisinde yapılandırmış olduğu borçlarını ödeyerek 7 senede belki de daha erken borçsuz bir kulüp hüviyetine kavuşacak.
2010-11 yılında sportif suç işlenmiştir ve cezası tarafından verilmiştir. Kesinleşmiş bir şike vardır. CAS ve tarafından onaylanmıştır. Dolayısıyla tartışılacak bir şey yoktur.

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Tartışmaya kapalı!
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