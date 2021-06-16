Şenol Güneş 'Keşke' diyerek açıkladı: '2 maçta 0 puan almak hiç iyi değil...'

EURO 2020'ye büyük umutlarla başlayan milli takımımız İtalya'nın ardından Galler'e de mağlup oldu. Roma'dan 3-0'lık mağlubiyetle dönen millilerimiz Bakü'de oynanan karşılaşmada da Galler'e 2-0 yenildi. Şenol Güneş, maç sonunda yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
'2 MAÇTA 0 PUAN HİÇ İYİ DEĞİL...'
'İki maçtan 0 puanla çıkıyoruz bu bizim için hiç iyi değil. Maça kötü başladık oyuna ortak olduk beklenmedik şekilde golü yedik. İkinci yarıda da pozisyonlarımız var ama rakip her çıktığında bizim sahaya geldi.'
'BEKLENTİLERİN GERİSİNDE KALDIK'
'Hücumda çıkarken top kayıplarımız oldu. Bu da rakibin işine yaradı. Rakip istediği sonucu aldı. Kötü goller yedik. Oyun olarak beklentimizin gerisinde kaldık.'
'Baya olumsuz duruma düştük. Keşke burada kazanabilseydik veya berabere kalabilseydik. Yediğimiz 5 gol dezavantaj oldu. Durumumuz olumsuz, zor bir durumdayız.'
'İlk maçın oyun şoku bu maçta da takımda baskı yarattı. İki maçta çok pas hatası yaptık. Bu turnuva önemliydi çok üzgünüz. Daha umutlu bir oyunla çıkmamız gerekiyordu.'
OZAN KABAK SORUSUNA YANIT VERDİ
Bunun sorumlusu benim. Oyuncuları suçlamak doğru değil. Merih de bizim için önemli Kaan da Çağlar da. Bir şey söylediğimizde kendi aklınızda olayı bir yere getirirseniz konuşacak bir şey kalmaz. Ozan Kabak sakatlıktan çıktı ne kadar verim vereceği belli değildi.