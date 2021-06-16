Şenol Güneş 'Keşke' diyerek açıkladı: '2 maçta 0 puan almak hiç iyi değil...'

OZAN KABAK SORUSUNA YANIT VERDİ

Bunun sorumlusu benim. Oyuncuları suçlamak doğru değil. Merih de bizim için önemli Kaan da Çağlar da. Bir şey söylediğimizde kendi aklınızda olayı bir yere getirirseniz konuşacak bir şey kalmaz. Ozan Kabak sakatlıktan çıktı ne kadar verim vereceği belli değildi.