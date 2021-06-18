Berat Özdemir: Trabzon şehrini şampiyon görmek istiyorum





"NEYİ ANALİZ EDERSEK, SAHA İÇİNDE GÖZÜMÜZ KAPALI O KARŞIMIZA ÇIKIYOR"

Analiz ettikleri analiz ettikleri her şeyin müsabakalarda karşılarına çıktığını ifade eden Özdemir, "22 yaşındayım. Birçok hoca ile çalışma fırsatım oldu ama ilk gün Abdullah hoca ile telefonda konuştuğum gün olsun, bana planlarımızdan bahsettiği akşam olsun, buraya geldiğimde de toplantıda neyi analiz edersek, saha içinde gözümüz kapalı o karşımıza çıkıyor. Mesela Süper Lig'de oynadığımız Antalya maçından örnek vereyim; 6-3-1 oynuyorlar ve bize 'bunu bunu yapın' dedi. Ben televizyondan izledim maçı. Takım arkadaşlarım Abdullah Hoca'nın söylediklerini yaptı ve gerçekten çok güzel bir oyun ve güzel bir skor ortaya çıktı. Daha da rahat bir galibiyet alabilirdi takım ama sonuçta 3 puanı almasını bildi. Hocalarınızın size söyledikleri saha içinde karşınıza çıkınca, kafa olarak çok rahatlıyorsunuz ve oynama isteği, hocanıza inanma, takımınıza bağlanma isteği geliyor. Böyle olunca da her şey süre geliyor zaten" diye konuştu.

Berat Özdemir, transfer süreciyle alakalı ise şöyle konuştu:

"Sanırım sezon başında da bir hareketli dönem olmuş ama benim o konuda fazla bir bilgim yoktu. Devre arası bana en ciddi teklifin, en ciddi yaklaşan takımın Trabzonspor olduğu söylendiğinde gerçekten aklımda da en güzel proje buraydı benim için. Burası benimle ilgilenmese bile ben gerçekten Trabzonspor'a gelip bu camia, bu çatı altında mücadele etmeyi çok istiyordum. Haberi de alınca evde karantinadaydım. O zaman öğrendim böyle bir sürecin geliştiğini ve ciddi olunduğunu. Havalara uçtum, herkesi arıyorum, evin küçük bir bahçesi vardı bağırıyorum, Trabzonspor maçlarını izliyorum. Çok güzel bir motivasyon kaynağı oldu benim için. Hatta o dönem virüsü çok hafif atlattım. Hafif atlatmamın sebebini de Trabzonspor'a bağlıyorum."