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Giriş Tarihi: 18.6.2021 14:27

yeniden 'na dahil oluyor

AA
Sergio Busquets yeniden İspanya Milli Takımı'na dahil oluyor

İspanya Milli Futbol Takımı'nda 6 Haziran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı için takımdan uzaklaştırılıp evinde karantinaya alınan 'in testlerinin negatif çıkması sonrasında yeniden milli takımın kampına dahil olacağı bildirildi.

İspanya Futbol Federasyonu ve milli takım teknik heyetinden İspanyol basınına verilen bilgilerde, Busquets'in, Avrupa Şampiyonası E Grubu'nda maçların oynandığı Sevilya kentinde kampta olan milli takıma bugün dahil olacağı belirtildi.

Takım kaptanı olan Busquets'in yarın 'ya karşı oynanacak maçta forma giymesi beklenmese de 23 Haziran'da 'ya karşı yapılacak gruptaki son karşılaşmada dakika alabileceği ifade edildi.

Karantinada olduğu dönemde herhangi bir hastalık belirtisi görülmeyen Busquets, evde özel antrenmanlar yapmıştı. 'nda 8 Haziran'da Kovid-19 testi pozitif çıkan Diego Llorente ise test sonucunun yanlış olduğunun anlaşılmasının ardından 11 Haziran'da tekrardan kampa dahil edilmişti.

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Sergio Busquets yeniden İspanya Milli Takımı'na dahil oluyor
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