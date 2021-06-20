İmparator döndü

Burak Elmas’ın seçilmesi ile birlikte Fatih Terim de yarın Florya’da takımın başına geçecek. Deneyimli teknik adamın raporu doğrultusunda dış transfer hızlanacak
Başkan adayları arasında Fatih Terim'e en yakın isim olan Burak Elmas'ın kazanması ile birlikte deneyimli teknik adam da yeniden görevine dönecek. Mustafa Cengiz'in "Sözleşme imzalamayacağım" dediği Terim, sezonun bitmesiyle tatile çıkarken takımı kendi yardımcılarından Selçuk İnan'a bırakmıştı. İmparator, Burak Elmas'ın başkanolması sonrasında hemengöreve başlayacak ve FloryaMetin Oktay Tesisleri'nde takımınbaşına geçecek.
TRANSFER PLANLARI HAZIR
Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV Eindhoven ile 20-21 Temmuz ve 27-28 Temmuz tarihinde karşı karşıya gelecek. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda Aytaç Kara ve AlpaslanÖztürk takıma katılırken, iç transferde ise Ömer Bayramve Emre Taşdemir'le de sözleşme uzatılmıştı.
FATİH HOCA OY KULLANMADI
31 Mayıs'ta sözleşmesi sona eren teknik direktör Fatih Terim dün oy kullanma hakkına sahipti. Ancak seçim sürecinde ismi gündemden düşmeyen Terim, camiaya yönlendirme yapmama adına seçime katılmadı ve oy kullanmadı.
YENİ BAŞKANI NELER BEKLİYOR?
1) Çoğunluğu futbolcu alacağı olmak üzere bir ay içinde 270 milyon TL borç ödemesi yapılacak.
2) 31 Mayıs'ta sözleşmesi sona eren teknik direktör Fatih Terim'in durumu netliğe kavuşturulacak.
3) İç transferde Emre Akbaba ve Arda Turan ile görüşmeler yapılacak.
4) 30 Haziran'a kadar UEFA'dan borçsuzluk kağıdı alınacak.
5) 56 milyon Euro olan futbol takımı bütçesi, Bankalar Birliği anlaşmasına göre yüzde 20 azaltılacak.
6) Kemerburgaz projesi hayata geçirilecek.
7) Türk Telekom Stadı'na yeni isim sponsoru bulunacak.
8) Amatör şubelere sponsorlar bulunacak.
9) 31 Aralık'a kadar Mostafa Mohamed'in 4 milyon dolar olan satın alma opsiyonu kullanılacak.
10) 2020 ve 2021 yıllarında ertelenen Mali Genel Kurullar gerçekleştirilecek.
TERIM YANITI: SÖZ VERDİK
ZAFERİNİN ardından kürsüye gelen Burak Elmas ailesine ve ekibine teşekkür ederken Fatih Terim sorusuna, "Verdiğimiz sözleri biliyoruz. Gereği neyse yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Galatasaray bizim ailemiz, ailemize söz verdik ve gereklerini yapacağız" dedi. Elmas şöyle devam etti: "Galatasaray kararını verdi ancak Galatasaray'da kimse kaybetmedi. Yarından itibaren tüm Galatasaraylılar tek yumruk olacağız. Eşref Hamamacıoğlu'nu tebrik etmem bir G.Saray geleneğidir, biz böyle öğrendik, öğrendiğimizi yaptım."
G.SARAY AŞKINA SEDYEDE GELDİ
G.SARAY Lisesi önünde uzun kuyruklar oluştu. Kovid 19 tedbirleri için üyeler toplu halde lisenin bahçesinde bulunmazken, bir üyenin sedye ile iki sağlık görevinin yardımı ile gelerek oy kullanması dikkat çekti.
OYUNU VERDİ ALKIŞLARLA GİTTİ
BAŞKANLIK koltuğunu devreden Mustafa Cengiz, sözünü tuttu ve oyunu kullandı. Yoğun trafik nedeniyle Beyoğlu'na gelmekte güçlük çeken ve sandıkların kapanmasına 15 dakika kala oyunu verebilen Cengiz, "Kim seçilirse seçilsin, onun yanında olacağız. Kazanan zafer sarhoşu olmasın" derken alkışlar eşliğinde G.Saray Lisesi'nden ayrıldı.
FFP'DEN RESMEN ÇIKIŞ YAPILDI
G.SARAY, UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşmasından 1 yıl erken çıkış hakkında dün KAP açıklaması yaptı. Şubat 2021'de yapılan başvurunun kabul edildiği belirtilirken, "2020/21 mali yıl öngörüleri üzerinde yapılan incelemelerin ardından kulübümüzün başa baş kriteri başta olmak üzere UzlaşmaAnlaşması'nın tüm şartlarına tam uyumgösterdiği tespit edilmiştir" denildi.
GENEL KURUL'DA YÜKSEK TANSİYON GALATASARAY'IN 38. başkanını seçtiği seçimli genel kurulda gergin anlar yaşandı. Bir üyenin, divan seçim heyetinde görev yapan bir kadın üyeye hakaret etmesinin ardından tansiyon yükseldi. Güvenlik güçlerinin arayagirmesiyle olay daha fazla büyümedensona erdirilirken, olayı başlatanşahıs dışarı çıkarıldı...