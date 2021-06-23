Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Denizlispor'da Özgür Çek de takımdan ayrılıyor
Giriş Tarihi: 23.6.2021 14:23

'da de takımdan ayrılıyor

DHA
Denizlispor'da Özgür Çek de takımdan ayrılıyor

'e veda eden ve kadrosunda 6 futbolcu kalan 'da alacaklarının ödenmemesi nedeniyle 'in de kulüpten ayrılacağı öğrenildi.

Gelecek sezon TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek , mali sorunlar nedeniyle kadrosunu koruyamadı. Yeşil-siyahlı ekipte sözleşmeleri sona eren ve alacakları ödenmeyen 17 futbolcu takımdan ayrıldı.

Kadrosunda 6 oyuncu kalan yeşil-siyahlılarda 'in de kulüpten ayrılacağı belirtildi. Deneyimli futbolcunun alacaklarının ödenmemesi nedeniyle sözleşmesini feshetmeye hazırlandığı öğrenildi. Geçtiğimiz sezonun büyük bir bölümünü sakatlığı nedeniyle kaçıran 30 yaşındaki sol bek 7 maçta forma giydi, gol veya asist üretemedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Survivor kim elendi? 22 Haziran SMS sıralaması ile bu hafta Survivor’da kim gitti, ödül oyununu hangi takım kazandı? Acun Ilıcalı'nın açıklaması şok etti
Son dakika: Sergen Yalçın niçin masadan kalktı? İşte Beşiktaş'ta dün yaşananların tamamı
Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri tarihi belli oldu: Emekli temmuz zammı ile...
İstanbul depremi ile ilgili son dakika haberi: Artık aktif bir fay hattı var
SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin yeni hocası resmen açıklanıyor! 2 yıllık sözleşme...
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e olay sözler! "Sorumluysan istifa et, o futbolcuyu sattın!"
Uzmanlar açıkladı! YKS’de bu teknikler kazandırıyor
Son dakika haberi: Halkbank'tan milyonlara faiz kolaylığı! Tarih belli oldu
Son dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan sonra müjdeler üst üste geldi! Salih Uçan ve Kenan Karaman...
Prof. Dr. Uğur Şahin delta varyantı hakkında konuştu! Koronavirüs aşıları etkili mi?
ARKADAŞINA GÖNDER
Denizlispor'da Özgür Çek de takımdan ayrılıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA