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Giriş Tarihi: 23.6.2021 14:56 Son Güncelleme: 23.6.2021 15:01

'de 'un yeni listesinde , ve olacak

VOLKAN DEMİR
Fenerbahçe'de Ali Koç'un yeni listesinde Ömer Temelli, Metin Doğan ve Ercan Karasu olacak

'de Başkan , yeni yönetim kurulunu yarın açıklayacak. Koç'un döneminde yöneticilik yapmış 3 isim , ve 'yu listesine alması bekleniyor. Ömer Temelli'nin ikinci başkan olacağı öğrenildi.

Başkanı yeni yönetim listesini yarın açıklayacak. Sarı-lacivertlilerde Ali Koç"un 3 yıllık yeni döneminde döneminden 3 kişinin bulunması bekleniyor. Bu isimlerin başında geliyor.

Ömer Temelli'nin yeni yönetimde ikinci başkan olarak görev alacağı gelen bilgiler arasında... Yıldırım döneminden gelecek bir başka isim ise .

YARIN AÇIKLANIYOR
Doğan Yıldırım'ın son döneminde Stattan Sorumlu Yönetim Kurulu üyeliği yapmış ve başarılı icraatlarıyla dikkat çekmişti.

Son olarak , Ali Koç'un yönetimine eklenecek yeni isimlerden biri olacak. Karasu da Aziz Yıldırım'ın ilk dönemlerinde yöneticilik yapmıştı.

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Fenerbahçe'de Ali Koç'un yeni listesinde Ömer Temelli, Metin Doğan ve Ercan Karasu olacak
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