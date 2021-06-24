Belhanda dönmek istiyor

Geçtığimizmart ayında yönetimi eleştiren açıklamaları sonrası G.Saray'la sözleşmesi tek taraflı feshedilen Younes Belhanda, A Spor'a konuştu. Sarıkırmızılı takıma dönmek istediğini belirten Faslı oyuncu, "İnşallah tekrar Galatasaray formasıgiyerim" dedi. Çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Belhanda'nın yönetimin değişmesi ve teknik direktör Fatih Terim'in takımın başında kalması sonrası dönüş umutlarını artırdığı öğrenildi. Ancak takımı gençleştirmek isteyen sarıkırmızılılar için 31 yaşındaki Belhanda'nın öncelik olmadığı gelen haberler arasında.