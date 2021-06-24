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Giriş Tarihi: 24.6.2021

Belhanda dönmek istiyor

Belhanda dönmek istiyor
Geçtığimiz mart ayında yönetimi eleştiren açıklamaları sonrası G.Saray'la sözleşmesi tek taraflı feshedilen Younes Belhanda, A Spor'a konuştu. Sarıkırmızılı takıma dönmek istediğini belirten Faslı oyuncu, "İnşallah tekrar Galatasaray forması giyerim" dedi. Çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Belhanda'nın yönetimin değişmesi ve teknik direktör Fatih Terim'in takımın başında kalması sonrası dönüş umutlarını artırdığı öğrenildi. Ancak takımı gençleştirmek isteyen sarıkırmızılılar için 31 yaşındaki Belhanda'nın öncelik olmadığı gelen haberler arasında.

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Belhanda dönmek istiyor
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