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Giriş Tarihi: 25.6.2021 11:38 Son Güncelleme: 25.6.2021 11:41

Eski Trabzonsporlu Joao Pereira Sporting'e hoca oldu!

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Eski Trabzonsporlu Joao Pereira Sporting'e hoca oldu!

Son dakika... Portekiz ekibi Sporting'de kariyerine nokta koyan eski Trabzonsporlu Joao Pereira, kariyerine dair kararını verdi. Portekizli yıldız, Sporting U23 Takımı'nın antrenör kadrosuna katıldı. Pereira, Filipe Pedro'nun çalıştırtığı Sporting U23'ün teknik kadrosunda göreve başladı. Portekiz ekibi transferi duyurdu.

Son dakika... Ülkemizde uzun yıllar Trabzonspor forması giydikten sonra geçtiğimiz şubat ayında Portekiz ekibi Sporting'e transfer olan Joao Pereira, profesyonel futbol kariyerine nokta koydu.

Portekizli futbolcu, kariyere dair kararını da verdi. Portekiz ekibinden yapılan açıklamaya göre eski yıldız futbolcu Sporting'de kaldı ve U23 ekibinin teknik kadrosuna katıldı.

Pereira, Filipe Pedro'nun teknik adamlığını yaptığı Sporting U23'te antrenör olarak yoluna devam edecek.

Kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Pereira, "Küçük bir hayvanın büyüyüp gelişmesi gibi kariyer de böyle adım adım büyüyecek. Antrenörlük konusunda yeniyim. Bu alanda kariyerimi adım adım inşa etmek istiyorum. Herkesten bir şeyler öğrenmek için buradayım." dedi.

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Eski Trabzonsporlu Joao Pereira Sporting'e hoca oldu!
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