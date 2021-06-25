Eski Trabzonsporlu Joao Pereira Sporting'e hoca oldu!

Portekizli futbolcu, kariyere dair kararını da verdi. Portekiz ekibinden yapılan açıklamaya göre eski yıldız futbolcu Sporting'de kaldı ve U23 ekibinin teknik kadrosuna katıldı.

Pereira, Filipe Pedro'nun teknik adamlığını yaptığı Sporting U23'te antrenör olarak yoluna devam edecek.

Kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Pereira, "Küçük bir hayvanın büyüyüp gelişmesi gibi kariyer de böyle adım adım büyüyecek. Antrenörlük konusunda yeniyim. Bu alanda kariyerimi adım adım inşa etmek istiyorum. Herkesten bir şeyler öğrenmek için buradayım." dedi.