Son dakika: Ünlü teknik direktör Cristiano Ronaldo’ya sert çıktı! “Can sıkıcı olabiliyor…”

"CAN SIKICI OLABİLİYOR..."

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Marco Rossi, "Cristiano Ronaldo tartışılmaz bir futbolcu. Harika bir yıldız ama bazen davranışları can sıkıcı olabiliyor. Bize penaltıdan gol attıktan sonra Avrupa Şampiyonu olmuş gibi sevindi. İnsanlar bunu fark ediyor." diye konuştu.