Son dakika: Ünlü teknik direktör Cristiano Ronaldo’ya sert çıktı! “Can sıkıcı olabiliyor…”

Son dakika… 2020 Avrupa Şampiyonası'nın en zorlu grubu olarak nitelendirilen F Grubu'nda Almanya, Fransa ve Portekiz gruptan çıktı, Macaristan ise olağanüstü mücadelesine rağmen turnuvaya veda etmek zorunda kaldı.
Oynadığı futbolla herkesin takdirini kazanan Macaristan Milli Takımı, Almanya ve Fransa ile berabere kaldı. Almanya karşısında 2 kez öne geçen Macaristan, göz dolduran futboluyla bir üst tura çıkmayı hak eden takımlar arasında yer almıştı.
Maçın bitimine son 10 dakika kala yenilen golle turnuvaya veda eden Macaristan'da teknik direktör Marco Rossi, Portekiz'in dünya yıldızı Cristiano Ronaldo için sert sözlerde bulundu.
Portekiz'in Macaristan'ı 3-0 yendiği karşılaşmada da oldukça iyi bir oyun ortaya koyan Macaristan, karşılaşmanın 84'üncü dakikasına kadar skoru 0-0'da tutabilmişti.
84'üncü dakikadan sonra üst üste gelen gollere engel olamayan Macaristan, turnuvadaki ilk maçında mağlubiyeti yaşamış olmuştu. Maçta 2 gol birden kaydeden Ronaldo, 90+2'de attığı ikinci golün ardından golü, klasik sevinciyle kutladı.
Bu duruma karşı sinirlenen Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi, Portekizli yıldızın abartılı bir gol sevinci yaşadığını savunarak Ronaldo için sert ifadeler kullandı.
"CAN SIKICI OLABİLİYOR..."
La Gazzetta dello Sport'a konuşan Marco Rossi, "Cristiano Ronaldo tartışılmaz bir futbolcu. Harika bir yıldız ama bazen davranışları can sıkıcı olabiliyor. Bize penaltıdan gol attıktan sonra Avrupa Şampiyonu olmuş gibi sevindi. İnsanlar bunu fark ediyor." diye konuştu.
İtalyan vatandaşı deneyimli teknik adam Rossi, ülkesine dönüp dönmeyeceğiyle alakalı soruları da yanıtladı. Rossi, Macaristan Milli Takımı'nı çalıştırmaktan mutlu olduğunu söyleyerek, İtalya'ya geri dönmeyi düşünmediğini belirtti.
Öte yandan Cristiano Ronaldo, F Grubu'nun son maçı olan Fransa-Portekiz karşılaşmasında penaltıdan 2 gol kaydetti. Ronaldo bu gollerle yeni rekorlara imza attı.
Portekizli yıldız, milli takım formasıyla 109. golüne imza attı. Milli formayla en çok ağları sarsan oyuncu rekorunda ilk sırada yer alan İranlı Ali Daei'yi yakaladı.