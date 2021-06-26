Sivasspor’un yeni transferi Koray Altınay: Büyük bir camiaya geldim

Genç futbolcu paylaşıma, "Hoş buldum Demir Grup Sivasspor taraftarı! Hedefimi gerçekleştirdiğim için çok mutlu ve gururluyum. Başkanımız Mecnun Otyakmaz başta olmak üzere transferimde emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Bu büyük camiaya layık olmak için her zaman olduğu gibi terimin son damlasına kadar mücadele edeceğim!" notunu ekledi.

Paylaşım kısa sürece binlerce etkileşim topladı.