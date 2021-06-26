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Giriş Tarihi: 26.6.2021 14:55

Sivasspor’un yeni transferi Koray Altınay: Büyük bir camiaya geldim

İHA
Sivasspor’un yeni transferi Koray Altınay: Büyük bir camiaya geldim

DG Sivasspor’a 2 yıllık imza atan sağ bek oyuncusu Koray Altınay, mutlu olduğunu ifade ederek, "Bu büyük camiaya layık olmak için her zaman olduğu gibi terimin son damlasına kadar mücadele edeceğim" dedi.

Geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük forması giyen Koray Altınay, Sivasspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Sağ bek ve ön liberoda görev yapan 29 yaşındaki futbolcu imza töreninin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaparak, Sivasspor formalı fotoğrafını paylaştı.

Genç futbolcu paylaşıma, "Hoş buldum Demir Grup Sivasspor taraftarı! Hedefimi gerçekleştirdiğim için çok mutlu ve gururluyum. Başkanımız Mecnun Otyakmaz başta olmak üzere transferimde emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Bu büyük camiaya layık olmak için her zaman olduğu gibi terimin son damlasına kadar mücadele edeceğim!" notunu ekledi.

Paylaşım kısa sürece binlerce etkileşim topladı.

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Sivasspor’un yeni transferi Koray Altınay: Büyük bir camiaya geldim
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