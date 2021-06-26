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Giriş Tarihi: 26.6.2021 06:59

Son dakika: Galatasaray'da transfer harekatı başlıyor! Fatih Terim 3 yıldızın biletini kesti...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika: Galatasaray'da transfer harekatı başlıyor! Fatih Terim 3 yıldızın biletini kesti...

Son dakika haberi... Süper Lig'de sezonu Beşiktaş'ın arkasında 2. sırada tamamlayan Galatasaray, içerisine girdiği kaosun içinden Burak Elmas'ın başkan seçilmesiyle birlikte çıktı. Başkanlığının tescil edilmesinin ardından ilk iş olarak Florya'yı yeniden Fatih Terim'e emanet eden başkan Burak Elmas, deneyimli hocayla birlikte transfer harekatını başlatıyor. Fatih Terim'le birlikte Florya'da ilk toplantısını gerçekleştiren Burak Elmas, transferde izlenecek yolu belirledi. İşte son dakika haberinin detayları...

Galatasaray'da dev transfer harekatı başlıyor. Sarı-kırmızılıların 38. başkanı seçilen Burak Elmas, seçim öncesi söz verdiği gibi ilk işi Fatih Terim'i yeniden Florya'ya döndürerek yaptı. Yönetim kurulunda görev dağılımlarının da belli olmasıyla birlikte Fatih Terim'in futboldan sorumlu tek isim olacağı ortaya çıktı.

Deneyimli teknik adam futbola dair tüm konularda direkt olarak Burak Elmas'a bağlı olacak ve arada başka bir yöneticinin adı geçmeyecek. İkili, Florya'da ilk toplantısını geçtiğimiz günlerde yaptı.

Burak Elmas ve Fatih Terim'in Florya'da gerçekleştirdiği sohbette yeni transferlere ve kulübün geleceğine dair birçok konuyu değerlendirdi.

Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda
Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda

Geride kalan sezonda A takım bütçesi 56 milyon Euro olan Galatasaray'a TFF tarafından 546 milyon TL harcama limiti koyuldu. Bankalar Birliği anlaşmasına göre yüzde 20 tasarrufa gitmek zorunda kalan sarı-kırmızılı kulüpte yeni başkan Burak Elmas ilk iş olarak genel kurula yönetimin belirlediği bütçesini onaylatacak ve üyelerden harcama yetkisi alacak.

3 YILDIZ DA SATILIK

İşte Elmas ve kurmaylarının Galatasaray takımı ile ilgili yol haritası:

Bir ay içinde 200 milyon TL'yi bulan futbolcu alacağı, maç başı ve puan primleri, bonservis taksitleri ve lisanslar için vergi borcu ödenecek.

Sözleşmelerde mevcut durumda 27 milyon Euro garanti ücret yazan futbol takımının maliyeti teknik heyetle birlikte 40 milyon Euro'yu geçmeyecek şekilde düzenlenecek.

Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda
Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda

Yabancı kontenjanını boşaltma adına performansları yetersiz görülen Valentine Ozornwafor ve Jesse Sekidika ile yollar ayrılacak. Falcao, Feghouli ve Diagne gibi yüksek maliyetli sorunlu yıldızlar elden çıkarılmaya çalışılacak. Terim'in sol beke, orta sahaya ve kanatlara istediği transferler, PSV maçına kadar gerçekleşecek.

LUYİNDAMA'YA İZİN YOK

Galatasaray'ın yabancılarından ilk resmi teklif Christian Luyindama'ya geldi. Antwerp, Luyindama için geçerli 2 milyon Euro'luk yazılı teklifini sarı-kırmızılı kulübe iletti. Ancak Fatih Terim tarafından bu rakam yeterli bulunmadı ve Kongolu stopere talip olan Belçika ekibine olumsuz yanıt verildi.

Antwerp Teknik Direktörü Frank Vercauteren, Standard Liege'den tanıdığı Luyindama'yı takımında görmek istese de Galatasaray cephesi 2 milyon Euro'yu kabul etmedi. Luyindama'ya 8 milyon Euro yatırımda bulunan sarı-kırmızılılar, 27 yaşındaki stoperin bonservisine 5 milyon Euro değer biçiyor.

Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda
Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda

Oyuncunun 1 yıl kalan sözleşmesinin olası satışı düşünülerek uzatılması da gündemde. Kongolu savunmacı, Galatasaray'da 1 milyon 50 bin Euro garanti para kazanıyor.

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Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda
Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda
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Son dakika: Galatasaray'da transfer harekatı başlıyor! Fatih Terim 3 yıldızın biletini kesti...
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