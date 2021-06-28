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Giriş Tarihi: 28.6.2021 18:54 Son Güncelleme: 28.6.2021 18:57

Son dakika: Transferde flaş gelişme! Salih Uçan...

Son dakika: Transferde flaş gelişme! Salih Uçan...

Son dakika haberi: Salih Uçan: "Transfer sürecimde Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un ilgisi oldu. Bu onur verici. Beşiktaş ile prensip anlaşmasına vardım."

Alanyaspor'la sözleşmesi sona eren Salih Uçan'dan flaş transfer açıklaması... Salih Uçan: Hem Beşiktaş'ın hem Galatasaray'ın hem de Trabzonspor'un ilgisi oldu. Çok gururluyum. Artık yüzde 100 bitti diyemiyorum, son işlemler kaldı galiba. Sergen Hoca ile çalışmak isterim. (Tivibu)

SALİH IÇAN SEZON BAŞINA 10 MİLYON TL ALACAK

Siyah-beyazlılar, ilk olarak Yalçın'ın çok istediği Salih Uçan'la mukavele imzalayacak. 27 yaşındaki orta saha 3 yıllık sözleşme karşılığında bonuslarla birlikte sezon başına 10 milyon TL alacak.

KENAN KARAMAN SERGEN HOCANIN ONAYINA SUNULACAK

Yönetimin, prensip anlaşmasına vardığı Kenan Karaman ise deneyimli hocanın onayına sunulacak. Sergen Yalçın "Tamam" dediği anda Kenan'la 3 yıllık sözleşme yapılacak. 27 yaşındaki Karaman sezon başına bonuslar dahil olmak üzere 13 milyon TL kazanacak.

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Son dakika: Transferde flaş gelişme! Salih Uçan...
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