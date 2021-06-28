Son dakika: Transferde flaş gelişme! Salih Uçan...

Alanyaspor'la sözleşmesi sona eren Salih Uçan'dan flaş transfer açıklaması... Salih Uçan: Hem Beşiktaş'ın hem Galatasaray'ın hem de Trabzonspor'un ilgisi oldu. Çok gururluyum. Artık yüzde 100 bitti diyemiyorum, son işlemler kaldı galiba. Sergen Hoca ile çalışmak isterim. (Tivibu)
SALİH IÇAN SEZON BAŞINA 10 MİLYON TL ALACAK
Siyah-beyazlılar, ilk olarak Yalçın'ın çok istediği Salih Uçan'la mukavele imzalayacak. 27 yaşındaki orta saha 3 yıllık sözleşme karşılığında bonuslarla birlikte sezon başına 10 milyon TL alacak.
KENAN KARAMAN SERGEN HOCANIN ONAYINA SUNULACAK
Yönetimin, prensip anlaşmasına vardığı Kenan Karaman ise deneyimli hocanın onayına sunulacak. Sergen Yalçın "Tamam" dediği anda Kenan'la 3 yıllık sözleşme yapılacak. 27 yaşındaki Karaman sezon başına bonuslar dahil olmak üzere 13 milyon TL kazanacak.