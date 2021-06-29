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Giriş Tarihi: 29.6.2021 12:40

Fransa'nın İsviçre'ye elenmesi büyük yankı uyandırdı!

AA
Fransa'nın İsviçre'ye elenmesi büyük yankı uyandırdı!

Fransız basını, Fransa'nın 16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) son 16 turunda İsviçre'ye penaltılarla yenilerek elenmesini "hayal kırıklığı" olarak gördü.

Spor gazetesi L'Equipe, maçın bitimine 10 dakika kala 3-1 önde olan Fransa'nın İsviçre'ye penaltı atışlarında yenilerek elenmesini "sahadan silindiği" şeklinde yorumladı.

La Provence gazetesi ise, İsviçre'nin Fransa'yı 2 gole yakalaması ardından penaltılarda yenmesini "Fransa'nın batışı" olarak gördü.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Le Parisien, Fransa'nın Kylian Mbappe'nin penaltı atışını kaçırmasıyla elenmesini, "hayal kırıklığı" olarak değerlendirdi.

Le Figaro, çılgın bir maçın ardından "Mavilerin'' hayallerinin yıkıldığını vurgularken, Le Monde ile RMC Sport da, şampiyonluğun birinci adayı olan Fransa'nın elenmesini "hayal kırıklığı" şeklinde tanımladı.

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Fransa'nın İsviçre'ye elenmesi büyük yankı uyandırdı!
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