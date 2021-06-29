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Giriş Tarihi: 29.6.2021

Üç büyük kulüp istedi Beşiktaş’ı seçtim!

Üç büyük kulüp istedi Beşiktaş’ı seçtim!

G.Saray ve Trabzon’un da kendisine talip olduğunu söyleyen Salih Uçan, siyah-beyazlılarla anlaştığını duyurdu

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren ve Süper Lig kulüplerinin gözdesi olan Salih Uçan ile anlaştıklarını açıklamıştı. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu da dün Tivibu Spor'a yaptığı konuşmada bu anlaşmayı duyurdu. Salih, "Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un benimle ilgisi oldu. 4 büyük kulübün 3'ünün beni istemesi çok onur verici. Beşiktaş'la prensipte anlaştık. Menajerim süreci yönetiyor. % 100 bitti diyemiyorum çünkü son işlemler kaldı. Sergen Hoca ile Alanyaspor'da çalışmıştım. İnşallah Sergen Hoca ile fikirlerimiz uyuşur ve bana kendi tecrübelerini aktarır. Güzel bir birliktelik olur" dedi.

FATİH DOĞAN: Acil 7 mevkiye transfer gerek!
BEŞIKTAŞ'TA Sergen Yalçın'ın pazarlık süreci zaman kaybettirdi. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde gruplara direkt katılma hakkı bu süreci rahatlattı. Geçen seneki 'Kervan yolda düzülür'e dönen süreç hatırlandığında panik gerektirecek bir durum yok. Avrupa transfer piyasasının da EURO 2020'nin grup aşamasının tamamlanmasını bekler bir görüntüsü vardı. Pek yaprak kımıldamadı. Ayrıca İtalya ve İspanya başta birçok ülkede krizin transferi etkilediğini görüyoruz. Eski alım güçleri ve hamleleri düştü. Şampiyonlar Ligi ise başka bir seviye! Siyahbeyazlı ekibin başarılı olması için kaliteli bir kadro kurmaya ihtiyaç var. N'Sakala seviyesindeki oyuncularla bu ligde yol alamazsınız. Salih Uçan transferi dışında 7 mevkiye acil ihtiyaç var. Beşiktaş yönetiminin 365 gün 24 saat piyasayı taradığını ve hatta ön görüşmeler yaptığını biliyoruz. Sergen Yalçın Hoca dün tatilden döndü, işbaşı yaptı. Listelerin üzerinden geçeceklerdir. Bir tarafta finansal zorunluluklar, diğer taraftan maliyetler Beşiktaş'ı, bu yıl da sonları bekleyip Ghezzal'da olduğu gibi "kupon transferi" kovalamak zorunda bırakabilir. Gelecek oyuncular Sergen Yalçın kadar istedikleri paralarda sert bir tavır sergilerse Beşiktaş yönetiminin işi lisans kriterlerinden dolayı hiç de kolay değil. Beşiktaşlıların en güçlü umudu "Geçen yıl yaptılar, yine yaparlar" duygusu…

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Üç büyük kulüp istedi Beşiktaş’ı seçtim!
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