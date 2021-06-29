Üç büyük kulüp istedi Beşiktaş’ı seçtim!

G.Saray ve Trabzon’un da kendisine talip olduğunu söyleyen Salih Uçan, siyah-beyazlılarla anlaştığını duyurdu
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren ve Süper Lig kulüplerinin gözdesi olan Salih Uçan ile anlaştıklarını açıklamıştı. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu da dün Tivibu Spor'a yaptığı konuşmada bu anlaşmayı duyurdu. Salih, "Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un benimle ilgisi oldu. 4 büyük kulübün 3'ünün beni istemesi çok onur verici. Beşiktaş'la prensipte anlaştık. Menajerim süreciyönetiyor. % 100 bitti diyemiyorumçünkü son işlemler kaldı.Sergen Hoca ile Alanyaspor'daçalışmıştım. İnşallah Sergen Hoca ile fikirlerimiz uyuşur ve bana kendi tecrübelerini aktarır. Güzel bir birliktelik olur" dedi.
FATİH DOĞAN: Acil 7 mevkiye transfer gerek!
BEŞIKTAŞ'TA Sergen Yalçın'ın pazarlık süreci zaman kaybettirdi. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde gruplara direkt katılma hakkı bu süreci rahatlattı. Geçen seneki 'Kervan yolda düzülür'e dönen süreç hatırlandığında panik gerektirecek bir durum yok. Avrupa transfer piyasasının da EURO 2020'nin grup aşamasının tamamlanmasını bekler bir görüntüsü vardı. Pek yaprak kımıldamadı. Ayrıca İtalya ve İspanya başta birçok ülkede krizin transferi etkilediğini görüyoruz. Eski alım güçleri ve hamleleri düştü. Şampiyonlar Ligi ise başka bir seviye! Siyahbeyazlıekibin başarılıolması için kaliteli birkadro kurmaya ihtiyaçvar. N'Sakala seviyesindekioyuncularla bu ligdeyol alamazsınız. Salih Uçan transferi dışında 7 mevkiye acil ihtiyaç var. Beşiktaş yönetiminin 365 gün 24saat piyasayı taradığını ve hatta ön görüşmeler yaptığını biliyoruz. SergenYalçın Hoca dün tatilden döndü,işbaşı yaptı. Listelerin üzerindengeçeceklerdir. Bir tarafta finansal zorunluluklar, diğer taraftan maliyetler Beşiktaş'ı, bu yıl da sonları bekleyip Ghezzal'da olduğu gibi "kupon transferi" kovalamak zorunda bırakabilir. Gelecek oyuncular Sergen Yalçın kadar istedikleri paralarda sert bir tavır sergilerse Beşiktaş yönetiminin işi lisans kriterlerinden dolayı hiç de kolay değil. Beşiktaşlıların en güçlü umudu "Geçen yıl yaptılar, yineyaparlar" duygusu…