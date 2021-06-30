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Giriş Tarihi: 30.6.2021 10:18

NBA'de Milwaukee Bucks'ı 110-88 yenen Atlanta Hawks seriyi 2-2'ye getirdi! Antetokounmpo sakatlandı

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NBA'de Milwaukee Bucks'ı 110-88 yenen Atlanta Hawks seriyi 2-2'ye getirdi! Antetokounmpo sakatlandı

NBA'de Milwaukee Bucks'ı 110-88 yenen Atlanta Hawks, Doğu Konferansı final serisinde skoru 2-2'ye getirdi. Bucks'ta all-star Giannis Antetokounmpo maçta sakatlanarak oyun dışı kaldı. Sol dizinde gerilme tespit edilen 26 yaşındaki oyuncunun sonraki maçta görev alıp almayacağı netlik kazanmadı.

NBA play-off'larına tek maçla devam edildi. Hawks, konferans final serisi dördüncü maçında Bucks'ı, State Farm Arena'da konuk etti. Hawks, rakibini 22 sayı farkla yenerek geriye düştüğü seriye yeniden denge getirirken, Bucks'ta all-star Giannis Antetokounmpo, mücadele sırasında sakatlanarak oyun dışı kaldı. Kariyerinde iki kez sezonun en değerli oyuncusu seçilen 26 yaşındaki oyuncunun sol dizinde gerilme tespit edilirken, sonraki maçta görev alıp almayacağı netlik kazanmadı.

Ev sahibi ekipte Lou Williams 21 sayı, 8 asist ve 5 ribaunt, Bogdan Bogdanovic 20 sayı, 5 asist ve 4 top çalma, Kevin Huerter 15 sayı, 7 asist ve 6 ribaunt, Clint Capela 15 sayı ve 7 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu. Bucks'ta Jrue Holiday 19 sayı, 9 asist ve 5 ribaunt, Khris Middleton 16 sayı, 8 ribaunt ve 5 asist, 24 dakika süre aldıktan sonra üçüncü çeyrekte sakatlanan Antetokounmpo ise 14 sayı ve 8 ribaunt üretti.

NBA play-off'ları, yarın TSİ 04.00'te Los Angeles Clippers ile Phoenix Suns arasındaki Batı Konferansı final serisi altıncı maçıyla devam edecek.

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NBA'de Milwaukee Bucks'ı 110-88 yenen Atlanta Hawks seriyi 2-2'ye getirdi! Antetokounmpo sakatlandı
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