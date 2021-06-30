Son dakika: A Milli Basketbol Takımımız, Olimpiyat Elemeleri'ndeki ilk maçında Uruguay'ı 95-86 devirdi

Kanada'nın Victoria kentinde TSİ 05.35'te başlayan karşılaşmaya iyi başlayan 12 Dev Adam, ilk çeyreği 27-22, devreyi ise 43-37 önde tamamladı.
Üçüncü periyodu 63-61 geride kapatan A Millilerimiz, maçı son çeyrekte koparmayı başararak sahadan 95-86'lık galibiyetle ayrıldı.
FİNAL 4 TEMMUZ'DA TOKYO'DA OYNANACAK
Yarı final müsabakalarında rakiplerine üstünlük kuran ekipler, adlarını finale yazdıracak. Final maçını kazanan takım, Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele etme hakkı kazanacak. FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde grup maçları, 1 Temmuz'da tamamlanacak. Yarı final maçı 3 Temmuz, final ise 4 Temmuz'da yapılacak.