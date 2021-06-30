Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: A Milli Basketbol Takımımız, Olimpiyat Elemeleri'ndeki ilk maçında Uruguay'ı 95-86 devirdi
Giriş Tarihi: 30.6.2021 07:37 Son Güncelleme: 30.6.2021 07:41

Son dakika: A Milli Basketbol Takımımız, Olimpiyat Elemeleri'ndeki ilk maçında Uruguay'ı 95-86 devirdi

Son dakika: A Milli Basketbol Takımımız, Olimpiyat Elemeleri'ndeki ilk maçında Uruguay'ı 95-86 devirdi

Son dakika haberi... A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Elemeleri'ndeki ilk maçında Uruguay'ı 95-86 mağlup etti. Cedi Osman 27 sayı, 9 ribaunt ve 4 asistle maça damga vurdu. Milliler ikinci maçında Çekya ile karşılaşacak.

Kanada'nın Victoria kentinde TSİ 05.35'te başlayan karşılaşmaya iyi başlayan 12 Dev Adam, ilk çeyreği 27-22, devreyi ise 43-37 önde tamamladı.

Üçüncü periyodu 63-61 geride kapatan A Millilerimiz, maçı son çeyrekte koparmayı başararak sahadan 95-86'lık galibiyetle ayrıldı.

GRUPTAKİ DİĞER RAKİBİMİZ ÇEKYA
A Milli Takımımız, elemelerde Uruguay ve Çekya ile B Grubu'nda yer alıyor. A Grubu'nda ise ev sahibi Kanada'nın yanı sıra Yunanistan ve Çin bulunuyor. Gruplarını ilk 2'de tamamlayan takımlar, çapraz eşleşme usulüyle yarı finalde karşılaşacak.

FİNAL 4 TEMMUZ'DA TOKYO'DA OYNANACAK
Yarı final müsabakalarında rakiplerine üstünlük kuran ekipler, adlarını finale yazdıracak. Final maçını kazanan takım, Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele etme hakkı kazanacak. FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde grup maçları, 1 Temmuz'da tamamlanacak. Yarı final maçı 3 Temmuz, final ise 4 Temmuz'da yapılacak.

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Son dakika: A Milli Basketbol Takımımız, Olimpiyat Elemeleri'ndeki ilk maçında Uruguay'ı 95-86 devirdi
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