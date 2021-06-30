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Giriş Tarihi: 30.6.2021 14:37 Son Güncelleme: 30.6.2021 16:25

Son dakika: Fenerbahçe'de Fonseca iddiaları sonrası sürpriz gelişme! Bilic defteri...

Son dakika: Fenerbahçe'de Fonseca iddiaları sonrası sürpriz gelişme! Bilic defteri...
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Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün Fonseca olduğuna dair çıkan haberler sonrası taraftar heyecanlandı. Ali Koç, daha önce yaptığı açıklamada Portekiz ekolünden bir teknik adamın göreve getirileceğini belirtmişti. Sosyal medyadaki Fonseca iddiaları sonrası sürpriz gelişmeler yaşandı.

Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Portekizli teknik adam Fonseca'nın yeni teknik direktör olacağına yönelik iddiaların gerçek olmadığı gelen bilgiler arasında. A Spor canlı yayınına bağlanan Ahmet Selim Kul, Fonseca konusunda biten bir durumun olmadığının altını çizdi.

İşte Ahmet Selim Kul'un açıklamaları...

'HENÜZ ADI GÜNDEME GELMEYEN BİR ADAY...'

Fenerbahçe'nin Bilic'ten bağımsız B planı olduğunu düşünüyorum. Henüz adı gündeme gelmeyen bir teknik adamla görüşülüyor B planı olarak. Fonseca'nın öncelikler arasında yer aldığını düşünmüyorum.

Slaven Bilic ile Fenerbahçe anlaştı ancak sorun Bilic'in kulübü. Kulübü izin vermezse transfer gerçekleşmez, kulübü evet derse Bilic Fenerbahçe'ye imza atar. Fenerbahçe ile Bilic arasında herhangi bir anlaşmazlık yok.

Fonseca'nın şartlarının Fenerbahçe'ye uyacağını düşünmüyorum. Hem isteyeceği maaş hem de transfer bütçesi Fenerbahçe'ye uymaz. Pazartesi açıklanacak hoca Bilic'ti ama kulübü izin vermedi. Ancak Bilic defteri kapanmadı.

EN BAŞARILI DÖNEMİ SHAKHTAR!

Kariyerinin en başarılı dönemini Shakhtar'da geçiren Fonseca, 139 maça çıktı ve 2.37 puan ortalaması yakaladı.

Genç teknik adam daha önce Porto'da da 1.95 puan ortalaması yakalamıştı.

Paulo Fonseca'nın iletişim ajansından da açıklama geldi!

'Fenerbahçe ile Fonseca arasında herhangi bir görüşme olmamıştır.'

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Son dakika: Fenerbahçe'de Fonseca iddiaları sonrası sürpriz gelişme! Bilic defteri...
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