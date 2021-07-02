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Giriş Tarihi: 2.7.2021

A planı Sörloth B planı Cornelius

YUNUS EMRE SEL
A planı Sörloth B planı Cornelius

Bütçesini dahi hazırlayan bordo-mavili yönetim, Leipzig’in Sörloth için son kararını vereceği 15 Temmuz’u bekleyecek. Ancak zorda kalmamak için de Cornelius için temaslar başladı

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Başkan Ahmet Ağaoğlu ile transfer çalışmalarının gidişatıyla ilgili fikir alışverişinde bulundu. Özellikle Alexander Sörloth'un durumunun belli olacağı 15 Temmuz tarihine kadar bekleme kararı yeniden gözden geçirilirken, Avcı bu kararının söz konusu transferin olma ihtimali karşısında doğru olduğunu tekrarladı. Başkan Ahmet Ağaoğlu da transfer için bütçe planlamasını yaptı. HER İHTİMALE HAZIR
Ancak Ağaoğlu ile Avcı arasında geçen konuşmada bu transferin olmama ihtimalinin de bulunduğu ve bu nedenle bir B planı için temasların yapılması gerektiği konusunda fikir birliğine varıldı. Burada birçok isim gündeme gelirken daha önce görüşülen ancak transferi gerçekleşmeyen Danimarkalı santrfor Andreas Cornelius isminde karar kılındığı ve yeniden temas sağlandığı da öğrenildi.

AVCI, AKÇAY'I UNUTMADI
TRABZONSPOR Teknik Direktörü Abdullah Avcı, KTÜ Farabi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden Mustafa Reşit Akçay'ın ailesini ziyaret etti. Akçay'ın eşi Ayfer Akçay ve yakınlarıyla bir süre sohbet eden Avcı, Akçay ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti. Öte yandan tecrübeli teknik adam bugün 14.00'te tesislerde basın toplantısı düzenleyecek ve özellikle transferde merak edilenleri cevaplayacak

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