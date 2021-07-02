Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Real Madrid efsaneleri Barcelona efsanelerine karşı!
Giriş Tarihi: 2.7.2021 12:14

Real Madrid efsaneleri Barcelona efsanelerine karşı!

Real Madrid efsaneleri Barcelona efsanelerine karşı!

Barcelona'nın efsane futbolcuları ile Real Madrid'in efsane isimleri 20 Temmuz'da İsrail'de karşı karşıya gelecek. Tel Aviv'deki Bloomfield Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Barça adına Ronaldinho, Rivaldo, deco, Soler, Mendieta, Saviola, Ronald de Boer gibi isimler karşılaşmada sahada olacak. Real Madrid tarafında ise hangi eski yıldızların sahne alacağı henüz açıklanmadı.

Dünyanın en büyük derbisi olarak gösterilen ve 'El Clasico' olarak adlandıran Barcelona ile Real Madrid kulüpleri 20 Temmuz'da karşı karşıya gelecek. Ancak bu kez iki ekibin veteran yıldızları karşılaşacak.

Barcelona ile Real Madrid'in tarihlerine damga vuran efsanaler 20 Temmuz'da bir gösteri mücadelesi oynayacak. Tel Aviv'deki Bloomfield Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Barça'dan hangi efsanalerin sahne alacağı belli oldu.

Barcelona'nın resmi sitesinde yer alan habere göre, Katalan ekibi adına Ronaldinho, Rivaldo, Deco, Jon Andoni Goikoetxea, Miquel Soler, Guillermo Amor, Gaizka Mendieta, Javier Saviola, Ronald de Boer, Juan Carlos Rodriguez, Frederic Dehu, Samuel Okunowo ve Jesus Mariano Angoy gibi yıldızlar ter dökecek.

Real Madrid'in resmi sitesinde yer alan haberde ise müsabakaya dair bilgiler yer alırken, hangi yıldızların sahada olacağına ilişkin bilgiler yer almadı. Ancak İspanyol basınına göre Roberto Carlos, Figo ve Raul gibi efsaneler forma giyecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Yeşilçam'ın duayen ismi Kartal Tibet hayatını kaybetti! Kartal Tibet kimdir ve kaç yaşındaydı?
Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri tarihi 2021 belli oldu! Emekli temmuz zammı ile beraber...
Milyonlarca emekliye zam müjdesi geldi: 2021 En düşük ve en yüksek SSK-BAĞKUR emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?
Geleceğin meslekleri olacaklar! Bu meslekler para basacak: İşte en yüksek maaşlı meslekler
LGS'ye giren öğrenciler bu yıl avantajlı
SON DAKİKA | 3. doz hatırlatma aşısında flaş kararlar! İşte şartlar
Son dakika | Genç ve kadın istihdamında önemli destek kararı: Uzatıldı
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan genelgeyi yayınladı: İşte madde madde kamuda tasarruf
Son dakika: Canlı yayında Angelovski'nin mesajını açıkladı! "Şampiyon yaparım..."
Joachim Löw'den Mesut Özil itirafı! "Büyük hayal kırıklığı"
ARKADAŞINA GÖNDER
Real Madrid efsaneleri Barcelona efsanelerine karşı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA