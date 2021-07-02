Real Madrid efsaneleri Barcelona efsanelerine karşı!

Dünyanın en büyük derbisi olarak gösterilen ve 'El Clasico' olarak adlandıran Barcelona ile Real Madrid kulüpleri 20 Temmuz'da karşı karşıya gelecek. Ancak bu kez iki ekibin veteran yıldızları karşılaşacak.
Barcelona ile Real Madrid'in tarihlerine damga vuran efsanaler 20 Temmuz'da bir gösteri mücadelesi oynayacak. Tel Aviv'deki Bloomfield Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Barça'dan hangi efsanalerin sahne alacağı belli oldu.
Barcelona'nın resmi sitesinde yer alan habere göre, Katalan ekibi adına Ronaldinho, Rivaldo, Deco, Jon Andoni Goikoetxea, Miquel Soler, Guillermo Amor, Gaizka Mendieta, Javier Saviola, Ronald de Boer, Juan Carlos Rodriguez, Frederic Dehu, Samuel Okunowo ve Jesus Mariano Angoy gibi yıldızlar ter dökecek.
Real Madrid'in resmi sitesinde yer alan haberde ise müsabakaya dair bilgiler yer alırken, hangi yıldızların sahada olacağına ilişkin bilgiler yer almadı. Ancak İspanyol basınına göre Roberto Carlos, Figo ve Raul gibi efsaneler forma giyecek.