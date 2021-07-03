Şapkadan Pereira çıktı!

Fenerbahçe’nin günlerdir merakla beklenen yeni teknik direktörü açıklandı. 2015-16’da sarı-lacivertlilerde görev yapan ve ligi 2. sırada bitiren Portekizli çalıştırıcıyla 2 yıllık anlaşmaya varıldı
Fenerbahçe'de uzun süredir devam eden teknik direktör arayışları sona erdi ve sarı-lacivertliler, taraftarların merakla beklediği yeni hocasını dün açıkladı: Vitor Pereira. 2015-16 sezonunda F.Bahçe'yi çalıştıran 53 yaşındaki hocanın, sarı-lacivertlilere döndüğü ve 2 yıllık anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Bu transferin, 24 saat içerisinde gerçekleştiği öğrenildi. Perşembe görüşülen Pereira ile dün son kez konuşuldu ve 1.8 milyon Euro ücrete el sıkışıldı. 2015-16 sezonunu şampiyon Beşiktaş'ın 5 puan gerisindekalarak 2. sırada bitiren ve ertesi sezonunbaşında aniden gönderilen Portekizli, en son Çin ekibi Shangai Port'u çalıştırmıştı. Pereira anlaşmanın ardından şu açıklamaları yaptı:
BİR TEK FENERBAHÇE'DE KUPA KALDIRAMADIM
"Fenerbahçe'de her zaman tutkuyu ve hırsı hissetmiştim. Ancak istikrarlı bir yapı kurmak ve hedeflenen başarıya ulaşmak için daha fazla zamana ihtiyaç vardı. Ne yazık ki istediğimkadar zamana sahip olamadım. Fenerbahçe benim için yarım kalmış bir aşktı. Kariyerimde neredeyse gittiğim her kulüpte zaferler ve kupalar kazandım. Ama Fenerbahçe'de kupa kazanamadım. Şimdi yarım kalan bu hikâyeyişampiyonluk kupaları ile taçlandırma zamanıdır. İşte o zaman yarım kalan bu hikâye mutlu bir sona kavuşacak."
1.9 MİLYON EURO TAZMİNAT ALDI
6 sezon önce haksız yere sözleşmesinin feshedildiği iddiasıyla FIFA'ya giden Portekizli teknik adam, 4.9 milyon Euro tazminat isteğinde bulunmuştu. Ancak Uyuşmazlık Çözüm Kurulu 1.9 milyon Euro tazminata karar vermişti.
VİZYONU BENİ ÇOK ETKİLEDİ
OCAK ayında bir gazeteye verdiği röportajda Türkiye'deki kulüplerin gelecekle ilgili vizyon koymadığını belirten Pereira bunu hatırlatarak, "Başkan Ali Koç'la yaptığım görüşmede bakış açılarımızın çok benzer olduğunu fark etmem uzun sürmedi. Kendisine bana bu fırsatı verdiği için müteşekkirim. Fenerbahçe'nin geleceği konusunda ortaya koyduğu vizyon, anlattıkları beni oldukça etkiledi. Ocak ayında bir gazeteye verdiğim özel röportajda Türkiye'de kulüplerin yarını düşünmediğini, gelecekle ilgili bir vizyon koymadığını belirtmiştim. Fenerbahçe Spor Kulübü bana çok etkileyici bir plan ve programla geldi. Bu planın bizi başarıya ulaştıracak bir yapılanmanın parçası olduğunu hissediyorum. Bu sebeple çok heyecanlıyım. Taraftarımızın stadyumda yarattıkları coşkuyu da çok özledim. Umuyorum ki önümüzdeki sezon özlenen şampiyonluğa omuz omuza vererek ulaşacağız" diye konuştu.
PEREİRA'DAN AKLIMIZDA KALANLAR
FENERBAHÇE'DE 2. Vitor Pereira dönemi başlarken, tecrübeli teknik adamın sarı-lacivertli takıma ilk geldiğinde yaşadığı ve yaşattığı bazı olaylardan satır başları şöyle:
CANER Erkin ile idmanda kavga etmiş, yıldız futbolcu daha sonra kadro dışı kalmıştı.
DAR ve puantiyeli gömlekleriyle değişik ve dikkat çeken bir giyim tarzı vardı.
BASIN toplantılarında verdiği sansasyonel cevaplarla gündem oluşturuyordu.
SAHA kenarında pozisyonlara verdiği ilginç tepkilerle konuşuluyordu.
GOLLERIN ardından zıplayarak taraftarı ateşlemeye çalışması da akıllarda kaldı.
VAN PERSİE, NANİ...
2015-16 sezonunda Vitor Pereira önderliğindeki Fenerbahçe'nin kadrosundaki bazı oyuncular şunlardı: Robin van Persie, Nani, Raul Meireles, Simon Kjaer, Diego, Josef de Souza, Fernandao, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Bruno Alves…
NE DEDİLER?
MURAT ÖZBOSTAN
Sözünü tuttu... Ali Koç, "Portekiz ya da Alman modeli" demişti. Sonuçta sözünü tuttu... Sıkıntılı bir sürecin hangi isim olursa olsun bitmesi güzel olsa da Koç içinzor günler başlıyor. Emre Belözoğlu için "Risk alamam" diyen Başkan, Pereira'yı getirerek yöneticilik kariyerinin en büyük riskini aldı. Ya F.Bahçe şampiyon olacak ya da kendi de veda edecek. Bunun dönüşü yok. Pereira aslında kötü bir hoca değil ama dün binlerce mesaj atıldı bu tercih için. İçlerindeolumlu bir tane yoktu. 6 yıl önce 4. yıldız alsın diye yıldızlar karmasının teslim edildiği Pereira, şimdi 4. yıldızı alabilecek mi? Bu seçimin en dikkat çekici detayı da bu...
BÜLENT TİMURLENK
Gerginlik yaratır Başkan Ali Koç, 'Portekiz ya da Alman ekolü' cümlesini kurduğunda listesinde Pereira var mıydı ya da kaçıncı sıradaydı bilmiyorum ama bu ismin F.Bahçe tribünlerinin beklentilerini karşılamadığı ortada. Sonuçta Pereira şampiyonluk hasreti çeken F.Bahçe'nin bu hasretindepayı olan hocalardan. Üstelik elinde çok iyi bir kadro da varken futbolcularla yaşadığı problemler, onun sonunu hazırlamıştı. Elbette birçok teknik adamın Türkiye'de çalışmamak, 5 büyük ligde kalmak ya da 2.'liğin başarısızlık sayılacağı bir camiada sorumluluğu üstlenmemek gibi bir tercihi olabilir. Çok fazla isim konuşuldu. Bielsa'dan Fonseca'ya, Favre'dan Villas-Boas'a… Çıta bu seviyedeyken şimdi Pereira'yı tercih etmek elbette camiada bir gerginlik yaratacak.