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Giriş Tarihi: 5.7.2021 10:59 Son Güncelleme: 5.7.2021 11:02

Galatasaray Berkan Kutlu'nun peşinde! İsviçre'den Alanya'ya gelmişti...

Galatasaray Berkan Kutlu'nun peşinde! İsviçre'den Alanya'ya gelmişti...

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'un 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkan Kutlu'ya göz dikti. Sarı-kırmızılıların bu transferdeki rakibi İtalyan takımları...

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray, transfer arayışlarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor'un 23 yaşındaki oyuncusu Berkan Kutlu'yu gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar, orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.

A Spor canlı yayınında Salim Manav'ın aktardığı bilgiye göre, Galatasaray Berkan Kutlu transferi için görüşmelere başladı. Alanyaspor, 3 milyon Euro'dan daha az bir fiyata oyuncuyu bırakmak istemiyor.

Galatasaray'ın ilgisi olduğu doğru. Berkan, geçen sezon Sion'dan bedelsiz olarak transfer edilmişti. Ümit milli takımda da forma giyiyor. Galatasaray'ın bu transferde İtalya'dan da rakipleri var.

Alanyaspor'un geçen sezonun başında İsviçre Ligi ekiplerinden Sion'dan transfer ettiği Berkan Kutlu, bu sezon Akdeniz ekibinde 42 maçta 3 gol attı ve 2 asist yaptı.

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Galatasaray Berkan Kutlu'nun peşinde! İsviçre'den Alanya'ya gelmişti...
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