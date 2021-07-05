Son dakika: Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın transfer listesi belli oldu! Eski öğrencisini de getirecek...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... İkinci kez Fenerbahçe'nin başına geçen Vitor Pereira, transfer listesini yönetime iletti. Geçen sezonu üçüncü tamamlayan Fenerbahçe bu sezon mutlaka şampiyonluk hedefinde. Vitor Pereira, Fenerbahçe'ye gelişini 'Yarım kalan işimi tamamlamaya geliyorum.' diyerek değerlendirmişti. Son dakika bilgisine göre Pereira, eski öğrencisini transfer etmek istiyor.
Samatta, Thiam ve Cisse'nin performansından memnun olmayan Fenerbahçe yönetimi en az iki santrafor transfer edecek. Bir kanat oyuncusu bir orta saha ve bir sağ bek için de arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin listesi belli oldu.
'LUİZ GUSTAVO MUTLAKA KALMALI...'
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira, Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo'nun mutlaka takımda kalması gerektiğini yönetime iletti.
Marsilya'nın yakından ilgilendiği Luiz Gustavo, geçen sezonun ikinci yarısında Emre Belözoğlu döneminde yedek kalmıştı. Fenerbahçe'de Sosa ile Gustavo ikilisinden biriyle yolların ayrılması planlanıyordu.
Takıma mutlaka birinci sınıf bir golcü transfer etmek isteyen Vitor Pereira, hem kanatta hem de forvette oynayabilen eski oyuncusunu istedi.
Fenerbahçe, Avusturyalı yıldız Marko Arnautovic için atağa geçti. Takvim'in haberine göre Pereira, SH SIPG takımından eski öğrencisi Arnautovic'in transferini istediğini yönetime iletti.
1989 doğumlu yıldız oyuncunun kulübü SH Port ile bir sene daha sözleşmesi bulunuyor. West Ham United'tan 2019 yılında 25 milyon Euro bonservis bedeliyle Çin'e transfer olan yıldız oyuncu EURO 2020'de de forma giydi.
Adı daha önce de Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Arnautovic, hücuma verdiği katkıyla biliniyor. Hem sol kanat hem sağ kanat hem de forvet bölgesinde oynayabilen yıldızın kariyerine Inter, Werder Bremen, West Ham United, Stoke City gibi takımlar var.
FENERBAHÇE YÖNETİMİNDEN PEREİRA SÖZLERİ! 'İTİBARSIZLAŞTIRMA...'
Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki, dünkü idman öncesi basın mensuplarının karşısına çıkarak Pereira hakkında şunları söyledi:
'Kimseyi bulamadık da Pereira'yı getirdik gibi hava yaratıldı. Öyle bir şey yok. Kariyer olarak itibarsızlaştıracak bir teknik direktör değil. Pereira başarı kazanmış ve her zaman zirveye oynamış bir hoca. Samandıra'ya gelip hemen tekeri döndürecek birine ihtiyacımız vardı. Daha önce burada çalışmış, başarının ucundan kıl payı dönmüş ve CV'sine 'F.Bahçe şampiyonluğu' yazdırmak istiyor.
'F.Bahçe'de kupa kazanamamak içimde ukde kaldı' diyor. İçinde kalmışlık bazı insanlar için çok büyük motivasyondur. Hiç para pul derdi olmayan biri. Hiç para konuşmadık. Artık çok daha motive, agresif ve tutkulu. 5 Temmuz'da ilk antrenmanda takımın başında olacak. 4 yardımcısı ile birlikte geliyor.'
Fenerbahçe önümüzdeki sezon şampiyon bir takım kurmak için kolları sıvadı. Sarı lacivertliler Tanzanyalı forvet Samatta ile yollarını ayırmayı planlıyor. Aston Villa'dan zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan Samatta, Fenerbahçe'den 3 milyon € civarı kazanıyor.
SAMATTA'DAN KÖTÜ HABER! 'GİTMİYORUM...'
Fenerbahçe'nin göndermek için uğraştığı Tanzanyalı forvet Samatta, geleceği hakkında konuştu.
Sarı lacivertli takımla iki yıl daha sözleşmesi bulunan ve senelik yaklaşık 3 milyon Euro kazanan Samatta 'Belçika'dan gelen teklifler benim beklentilerimi şimdilik karşılamıyor. Bundan sonra tüm konsantrasyonumu Fenerbahçe için vereceğim...
Hiçbir yere gitmiyorum. Yeni sezona hazırlanıyorum ve kendimi en iyi şekilde göstereceğimi düşünüyorum.' dedi.
Bu arada MSV Foot'ta yer alan habere göre forvet için oyuncu arayan Lens'te Samatta da adaylar arasında. Birçok Belçika kulübü Tanzanyalı golcüyü kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe'nin Samatta için 5 milyon € bonservis talep ettiği biliniyor.