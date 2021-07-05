Trabzonspor Sörloth'tan haber bekliyor! Leipzig'in kararı sonrası...

ABD'Lİ HOCASI KARAR VERECEK

Alexander Sörloth'u RB Leipzig'e transfer eden teknik direktör Julian Nagelsmann'ın Bayern Münih'e transfer olması, 25 yaşındaki golcü futbolcunun gelecek sezon takımda kalma şansını Jesse Marsch'in vereceği karar netleştirecek. Aynı şirketin sahibi olduğu RB Leipzig ile RB Salzburg'un eski hocası olan Amerikalı Marsch, Sörlhot'un antrenmanlardaki performansının yanı sıra oyuncuyla birebir yapacağı görüşmede Norveçli oyuncunun geleceğini belirleyecek. 4-4-2 çift 6'lı sistemini tercih ettiği bilinen ABD'li çalıştırıcı iki forvet oyuncusundan birini rakip ceza sahasına bırakırken diğerini ise serbest bırakmayı tercip ediyor. Kendi oyun sisteminde santrforların duruşuna büyük bir önem veren Jesse Marsch, Norveçli oyuncuyu yakından görerek kararını Leipzig yönetimine iletecek.