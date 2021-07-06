Barcelona'da Lionel Messi kalıyor Antoine Griezmann gidiyor!

Barcelona, Lionel Messi için Antoine Griezmann vazgeçmeye hazırlanıyor. Başkan Laporta, maddi şartlar nedeniyle sözleşmesini uzatmakta sıkıntı çektiği Arjantinli efsane için tüm şartları zorluyor.
AS'ın haberine göre Katalan ekibi, 34 yaşındaki Lionel Messi'nin sözleşmesini uzatmak için takım içinde bütçe açmaya hazırlanıyor. Arjantinli yıldızın yüklü sözleşmesinden dolayı takımdaki bazı büyük yıldızların satış listesine koyulacağı belirtildi.
Barcelona'nın 2 sezon önce Atletico Madrid'den 120 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği ve performansından memnun olmadığı Griezmann için gelecek teklifleri değerlendirecek.
30 yaşındaki Fransız forvet, Barcelona formasıyla 2 sezonda çıktığı 99 maçta 35 gol attı ve 17 asist kaydetti.
Antoine Griezmann, Coutinho ve Dembele'den sonra Katalan kulübünün tarihindeki en pahalı 3. oyuncu konumunda.