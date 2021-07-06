Önceki gün Fenerbahçe yöneticisi ile görüntülenen Şehmus Hazer, sürpriz transfer iddialarının gündeme gelmesine neden oldu. Sarı-lacivertli takımın basketboldan sorumlu yöneticisi Sertaç Komsuoğlu ile bir restoranda görüntülendi. Anadolu Efes'in de peşinde olduğu oyuncunun Fenerbahçeli yönetici ile görüşmesinin ardından oyuncunun kariyer, kaç yaşında olduğu ve "Şehmuz Hazer" sorusu Fenerbahçeliler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, milli basketbolcu hakkında bilgiler ve Şehmuz Hazer'in spor kariyeri...

A Spor muhabiri Sercan Dikme, sosyal medya hesabından Sertaç Komsuoğlu - Şehmus Hazer görüşmesine dair fotoğrafları paylaştı. Dikme, paylaşımında Sertaç Komsuoğlu ile Şehmus Hazer'in bir kebapçıda görüştüğünü ve bu görüşmeden Beşiktaş yönetiminin haberi olmadığını belirtti.

ŞEHMUS HAZER KİMDİR?

Şehmus Hazer (d. 15 Şubat 1999), şutör guard pozisyonunda görev alan ve Beşiktaş ICRYPEX takımında forma giyen Türk basketbolcudur.

Basketbol kariyerine 2015-2016 sezonunda Bandırma Kırmızı'da başladı. 2016-2017 sezonunda 31 karşılaşmada görev aldı. 2017-2018 sezonunda Basketbol Süper Ligi'nde Teksüt Bandırma takımı ile 22 karşılaşmaya çıkan ve 4 sayı ortalamasını yakalayan oyuncu, aynı sezon Türkiye Basketbol Ligi takımlarından Bandırma Kırmızı'da ise 21 karşılaşmada görev aldı ve 14.1 sayı, 3.6 ribaund, 2.3 asist ortalamalarıyla oynadı. 2018-2019 sezonunda Bandırma Basketbol Kulübü ile 27 lig maçında oynadı ve 5.3 sayı, 1.9 ribaund ortalamalarını yakaladı.

Aynı sezon FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 10 karşılaşmaya çıktı. 7.5 sayı, 2.3 ribaund ve 1.4 asist ortalamalarıyla sezonu tamamladı. 2019-2020 sezonunda Teksüt Bandırma forması altında 23 lig maçına çıkan oyuncu, 7.4 sayı, 2.4 ribaund ve 1.8 ribaund ortalamalarını yakaladı. Türk Erkek Basketbol Milli Takımı'nda da formayı giymeye başlayan Şehmus Hazer, 2020-2021 sezonu başında yeniden yapılanarak genç oyunculardan kurulu bir takım kuran Beşiktaş Basketbol Takımı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.