Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın hedefindeydi! Jose Mourinho'dan Edin Dzeko açıklaması...

Roma'nın uzun zamandır kazanamadığına dikkat çekilmesi üzerine Mourinho, "Geçen sezon şampiyonun 16 puan gerisinde dördüncü sırada olduğumuz gerçeğinden kaçamayız. Bu soruları kendimize sormalıyız. Kulüp ve camia, cevapları ve yapacak çok şey olduğunu benden daha iyi biliyor. Kupalar kazanmak istiyoruz. Hemen bir şeyler kazanmak mümkün olmayabilir, normalde olmaz da. Burada yapılacak çok şey var ve benim görevime odaklanmak istiyorum. Oyuncularımı korumak için her şeyi yapacağım. Sorun aramıyorum. Keyif almak istiyorum, sorunlarla uğraşacak zamanım yok." ifadelerini kullandı.