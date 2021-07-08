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Giriş Tarihi: 8.7.2021 11:02 Son Güncelleme: 8.7.2021 11:28

Son dakika: Henry Onyekuru'dan ayrılık mesajı!

Son dakika: Henry Onyekuru'dan ayrılık mesajı!

Galatasaray'ın Monaco'dan 3 kez kiraladığı Henry Onyekuru flaş bir paylaşımda bulundu. Nijeryalı oyuncu Snapchat üzerinden paylaştığı bir fotoğrafın üzerine ayrılık mesajı yazdı.

Yeni sezonun hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde başlayan Galatasaray'da yeni transferler yapılırken diğer yandan takımdan kimlerin gideceği merak ediliyor. Galatasaray'da yeni sezonda düşünülmüyen Onyekuru veda mesajı paylaştı.

HENRY ONYEKURU GALATASARAY'A VEDA ETTİ

Galatasaray'da 3 kez kiralanarak kadroya katılan Henry Onyekuru, veda gibi bir paylaşımda bulundu. Onyekuru, Snapchat hesabı üzerinden, Galatasaray'la ilgili birçok paylaşımda bulunurken bir paylaşımında ise, "Her şey için teşekkürler ve iyi şanslar" yazarak veda etti.

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Son dakika: Henry Onyekuru'dan ayrılık mesajı!
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