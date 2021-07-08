Son dakika: Henry Onyekuru'dan ayrılık mesajı!

Yeni sezonun hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde başlayan Galatasaray'da yeni transferler yapılırken diğer yandan takımdan kimlerin gideceği merak ediliyor. Galatasaray'da yeni sezonda düşünülmüyen Onyekuru veda mesajı paylaştı.
HENRY ONYEKURU GALATASARAY'A VEDA ETTİ
Galatasaray'da 3 kez kiralanarak kadroya katılan Henry Onyekuru, veda gibi bir paylaşımda bulundu. Onyekuru, Snapchat hesabı üzerinden, Galatasaray'la ilgili birçok paylaşımda bulunurken bir paylaşımında ise, "Her şey için teşekkürler ve iyi şanslar" yazarak veda etti.