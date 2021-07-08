Son dakika: Henry Onyekuru'dan ayrılık mesajı!

HENRY ONYEKURU GALATASARAY'A VEDA ETTİ

Galatasaray'da 3 kez kiralanarak kadroya katılan Henry Onyekuru, veda gibi bir paylaşımda bulundu. Onyekuru, Snapchat hesabı üzerinden, Galatasaray'la ilgili birçok paylaşımda bulunurken bir paylaşımında ise, "Her şey için teşekkürler ve iyi şanslar" yazarak veda etti.