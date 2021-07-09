Alanyaspor Cristian Borja'yı transfer etti!

Transferde geç kalmış olabileceklerini ancak iyi futbolcuları almanın da kolay olmadığını aktaran Çavuşoğlu, "Bizim kadromuza gelenlerin hepsi de ilk 11'de oynayabilecek futbolcular. İyi futbolcuyu getirmek kolay değil. Bunun için tabii ki bir süreç olacak. Zaten gördüğünüz gibi imza attırmaya başladık. Gelmeye başladılar. İşte bugün Cristian geldi. Yakın zamanda da diğer futbolcularımız gelir. Kimsenin endişesi olmasın. Hiçbir zaman güvenleri boşa çıkarmadık. Çünkü en iyisini almaya çalışıyoruz. Cristian Borja da onlardan biri. Bundan sonra alacağımız futbolcular da yine en iyileri olacak." diye konuştu.

Cristian Borja ise Alanyaspor gibi büyük bir kulübe geldiği için çok mutlu olduğunu belirtti.

Geçen sezon da Alanyaspor'a gelmek istediğini ancak transferinin gerçekleşmediğini anlatan Borja, "Burada beklentinin farkındayım. Son 3-4 senedir Alanyaspor çok büyük işler yapıyor. Çok büyük oyuncuları var, takip de ediyorum. Geldiğim için çok mutluyum. Bir an önce kampa katılarak, arkadaşlarımla tanışıp antrenmanlara çıkmak için sabırsızlanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamaların ardından Cristian Borja, kendisini turuncu-yeşilli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.