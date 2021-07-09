Asla kabul etmem!

Pereira, pas hatası yapmanın kendisi için sorun olmadığını ancak topu kaybedince, reaksiyon göstermemeyi tolere etmeyeceğini oyuncularına iletti
ARTIK REAKSİYON GÖSTERİN
TOPUK Yaylası kampında teknik direktör Vitor Pereira fırtınası esiyor. Portekizli teknik adam, oyuncularına sürekli uyarılarla müdahale ediyor. Karşılaşma esnasında top kaptırmaktan korkmamaları gerektiğini belirtip, pashatası yapmanın kendisi için bir sorunolmadığını söyledi. Ancak kaybedince reaksiyon göstermemeyi asla tolere edemeyeceğini futbolcularıyla paylaştı.
FUTBOLUN KIYMETİNİ BİLİN
AGRESIF bir takım olmaları gerektiğini oyuncularına her yaptığı toplantıda aktaran 52 yaşındaki hoca, "Bundan keyif almalısınız" diyerek de futbolcularına yeni mantaliteyi anlattı. Öncelikle antrenmanlarda herkesin mutlu olmasının altını çizen Pereira, "Zaman çokçabuk geçiyor, futbol kariyerinizin kıymetinibilin.. Bu sezon küsen değil, savaşanoyuncular burada olmalı" diye konuştu.