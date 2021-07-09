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Giriş Tarihi: 9.7.2021

Asla kabul etmem!

Asla kabul etmem!

Pereira, pas hatası yapmanın kendisi için sorun olmadığını ancak topu kaybedince, reaksiyon göstermemeyi tolere etmeyeceğini oyuncularına iletti

ARTIK REAKSİYON GÖSTERİN
TOPUK Yaylası kampında teknik direktör Vitor Pereira fırtınası esiyor. Portekizli teknik adam, oyuncularına sürekli uyarılarla müdahale ediyor. Karşılaşma esnasında top kaptırmaktan korkmamaları gerektiğini belirtip, pas hatası yapmanın kendisi için bir sorun olmadığını söyledi. Ancak kaybedince reaksiyon göstermemeyi asla tolere edemeyeceğini futbolcularıyla paylaştı.

FUTBOLUN KIYMETİNİ BİLİN
AGRESIF bir takım olmaları gerektiğini oyuncularına her yaptığı toplantıda aktaran 52 yaşındaki hoca, "Bundan keyif almalısınız" diyerek de futbolcularına yeni mantaliteyi anlattı. Öncelikle antrenmanlarda herkesin mutlu olmasının altını çizen Pereira, "Zaman çok çabuk geçiyor, futbol kariyerinizin kıymetini bilin.. Bu sezon küsen değil, savaşan oyuncular burada olmalı" diye konuştu.

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