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Giriş Tarihi: 9.7.2021 14:31 Son Güncelleme: 9.7.2021 14:53

Fenerbahçe'de yeni sezon formaları tanıtıldı!

Fenerbahçe'de yeni sezon formaları tanıtıldı!

Fenerbahçe'de yeni sezon için yeni forma tanıtımı yapılıyor. Ali Koç tanıtım öncesi açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin yeni formalarında yıldızlar olmayacak ve yeni sezon formalarında sponsor olarak PUMA ile anlaşıldığı açıklandı.

Fenerbahçe'nin yeni sezonda giyeceği formaların tanıtıldığı basın toplantısını Ali Koç açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe, forma sponsorluğu konusunda Puma ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

"BUNDAN SONRA FORMALARDA YILDIZ KULLANILMAYACAK"

Ali Koç: "Bu sene formamızda yıldız yok. Daha önce dediğimiz gibi bizim derdimiz yıldız değil. Hakkımızı arıyoruz. Yönetim kurulu olarak karar verdik, artık yıldız kullanmıyoruz."

Ali Koç: "Ne yazık ki formalar sızdı. Geçen sezon da bir nebze sızdı, ancak lansmana daha yakın bir süreçteydi. Olacak iş değil. Çok rahatsız olduk. Ben Puma'nın yerinde olsam reklam ajansını değiştiririm"

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Fenerbahçe'de yeni sezon formaları tanıtıldı!
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