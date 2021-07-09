Fenerbahçe'de yeni sezon formaları tanıtıldı!

Fenerbahçe'nin yeni sezonda giyeceği formaların tanıtıldığı basın toplantısını Ali Koç açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe, forma sponsorluğu konusunda Puma ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

"BUNDAN SONRA FORMALARDA YILDIZ KULLANILMAYACAK"

Ali Koç: "Bu sene formamızda yıldız yok. Daha önce dediğimiz gibi bizim derdimiz yıldız değil. Hakkımızı arıyoruz. Yönetim kurulu olarak karar verdik, artık yıldız kullanmıyoruz."

Ali Koç: "Ne yazık ki formalar sızdı. Geçen sezon da bir nebze sızdı, ancak lansmana daha yakın bir süreçteydi. Olacak iş değil. Çok rahatsız olduk. Ben Puma'nın yerinde olsam reklam ajansını değiştiririm"