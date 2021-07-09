Video Spor Fenerbahçe 2021 - 2022 sezonu formalarını tanıttı! İşte Fenerbahçe'nin sosyal medyada beğeni yağan yeni formaları...

Fenerbahçe 2021 - 2022 sezonu formalarını tanıttı! İşte Fenerbahçe'nin sosyal medyada beğeni yağan yeni formaları...

Fenerbahçe 2021 - 2022 sezonu formalarını tanıttı! İşte Fenerbahçe'nin sosyal medyada beğeni yağan yeni formaları...
09.07.2021 | 15:07

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Fenerbahçe 2021 - 2022 sezonu formalarını tanıttı! İşte Fenerbahçe'nin sosyal medyada beğeni yağan yeni formaları... 01:29
Fenerbahçe 2021 - 2022 sezonu formalarını tanıttı! İşte Fenerbahçe'nin sosyal medyada beğeni yağan yeni formaları... 09.07.2021 | 15:07
Beşiktaş'ın Rachid Ghezzal'a teklifi ortaya çıktı! 03:30
Beşiktaş'ın Rachid Ghezzal'a teklifi ortaya çıktı! 09.07.2021 | 00:54
Survivor Şampiyonu İsmail Balaban Kırkpınar’da seyirci olacak | Video 04:32
Survivor Şampiyonu İsmail Balaban Kırkpınar’da seyirci olacak | Video 08.07.2021 | 14:45
Parkur sporcuları Kapalıçarşı'yı keşfe çıktı | Video 02:52
Parkur sporcuları Kapalıçarşı'yı keşfe çıktı | Video 08.07.2021 | 14:32
Murat Sancak'tan flaş itiraf! Ibrahimovic, Nani, Bruma... 10:56
Murat Sancak'tan flaş itiraf! Ibrahimovic, Nani, Bruma... 07.07.2021 | 22:22
Ünlü sporcular Kapalıçarşı’da şov yaptı | Video 09:51
Ünlü sporcular Kapalıçarşı’da şov yaptı | Video 07.07.2021 | 15:30
Valentin Rosier'den transfer müjdesi! Yakında geleceğim 01:44
Valentin Rosier'den transfer müjdesi! "Yakında geleceğim" 07.07.2021 | 10:23
İspanya 2- 4 İtalya MAÇ ÖZETİ izle! EURO 2020 İspanya 2- 4 İtalya tüm goller tartışmalı pozisyonlar maç özeti 15:19
İspanya 2- 4 İtalya MAÇ ÖZETİ izle! EURO 2020 İspanya 2- 4 İtalya tüm goller tartışmalı pozisyonlar maç özeti 07.07.2021 | 09:34
Galatasaray antrenmanında duygusal anlar... 01:19
Galatasaray antrenmanında duygusal anlar... 06.07.2021 | 22:30
Serdar Dursun'dan transfer açıklaması! Başka teklifler de aldım 14:22
Serdar Dursun'dan transfer açıklaması! "Başka teklifler de aldım" 06.07.2021 | 14:16
Son dakika Galatasaray haberi: Bu kadro PSV Eindhoven'a yeter mi? Canlı yayında çarpıcı sözler... 03:11
Son dakika Galatasaray haberi: Bu kadro PSV Eindhoven'a yeter mi? Canlı yayında çarpıcı sözler... 06.07.2021 | 12:06
SON DAKİKA: Fenerbahçe Vítor Pereira yönetiminde idmanı basına açtı! İşte ilk görüntüler... 01:29
SON DAKİKA: Fenerbahçe Vítor Pereira yönetiminde idmanı basına açtı! İşte ilk görüntüler... 06.07.2021 | 10:16
Salih Uçan neden Beşiktaş'ı tercih ettiğini açıkladı! 08:54
Salih Uçan neden Beşiktaş'ı tercih ettiğini açıkladı! 05.07.2021 | 18:19
Belhanda, Adana Demirspor taraftarını övdü Çok çılgın taraftarımız var. Bir an önce onlarla buluşmak istiyorum. | Video 06:15
Belhanda, Adana Demirspor taraftarını övdü "Çok çılgın taraftarımız var. Bir an önce onlarla buluşmak istiyorum." | Video 05.07.2021 | 16:26
SON DAKİKA: Fenerbahçe Düzce'de! Fenerbahçe taraftarı Vitor Pereira'yı böyle karşıladı 01:07
SON DAKİKA: Fenerbahçe Düzce'de! Fenerbahçe taraftarı Vitor Pereira'yı böyle karşıladı 05.07.2021 | 13:43
Almanya, olimpiyat kadrosunu Tsubasa konseptiyle duyurdu | Video 01:46
Almanya, olimpiyat kadrosunu Tsubasa konseptiyle duyurdu | Video 05.07.2021 | 11:55
Canlı yayında Vitor Pereira yorumu! Bu kadroyla başarılı olur 01:52
Canlı yayında Vitor Pereira yorumu! "Bu kadroyla başarılı olur" 05.07.2021 | 11:18
Beşiktaş, Salih Uçan transferini açıkladı! 00:59
Beşiktaş, Salih Uçan transferini açıkladı! 04.07.2021 | 23:13
Vitor Pereira: Hikayeyi tamamlamaya geldim 01:16
Vitor Pereira: Hikayeyi tamamlamaya geldim 04.07.2021 | 19:57
Zirvedeki dev maratonda renkli final 03:00
Zirvedeki dev maratonda renkli final 04.07.2021 | 16:22

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'de yeni sezon için yeni forma tanıtımı yapılıyor. Ali Koç tanıtım öncesi açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin yeni formalarında yıldızlar olmayacak ve sponsor olarak PUMA ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı açıklandı. Puma Türkiye Genel Müdürü Taner Seyis ise "Mesut Özil transferiyle Puma'nın uzaktan yakından alakası yok." açıklamasını yaptı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA