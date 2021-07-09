Fenerbahçe 2021 - 2022 sezonu formalarını tanıttı! İşte Fenerbahçe'nin sosyal medyada beğeni yağan yeni formaları...
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Son dakika haberleri... Fenerbahçe'de yeni sezon için yeni forma tanıtımı yapılıyor. Ali Koç tanıtım öncesi açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin yeni formalarında yıldızlar olmayacak ve sponsor olarak PUMA ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı açıklandı. Puma Türkiye Genel Müdürü Taner Seyis ise "Mesut Özil transferiyle Puma'nın uzaktan yakından alakası yok." açıklamasını yaptı.