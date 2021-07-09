Fenerbahçe 2021 - 2022 sezonu formalarını tanıttı! İşte Fenerbahçe'nin sosyal medyada beğeni yağan yeni formaları...

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'de yeni sezon için yeni forma tanıtımı yapılıyor. Ali Koç tanıtım öncesi açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin yeni formalarında yıldızlar olmayacak ve sponsor olarak PUMA ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı açıklandı. Puma Türkiye Genel Müdürü Taner Seyis ise "Mesut Özil transferiyle Puma'nın uzaktan yakından alakası yok." açıklamasını yaptı.