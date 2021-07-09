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Giriş Tarihi: 9.7.2021 13:05 Son Güncelleme: 9.7.2021 13:20

Son dakika: Ozan Kabak için bomba transfer iddiası! Yeni adresi belli oldu

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Ozan Kabak için bomba transfer iddiası! Yeni adresi belli oldu

Son dakika haberi... Liverpool'un satın alma opsiyonunu kullanmadığı Ozan Kabak'la ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte Schalke 04 Sportif Direktörü Rouven Schröder'in Ozan Kabak sözleri ve milli futbolcumuzun yeni adresi... İşte son dakika haberinin detayları...

Liverpool'un satın alma opsiyonunu kullanmadığı Ozan Kabak'la ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte Schalke 04 Sportif Direktörü Rouven Schröder'in Ozan Kabak sözleri ve milli futbolcumuzun yeni adresi... İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Ozan Kabak için bomba transfer iddiası! Yeni adresi belli oldu

A Milli Takımımızın başarılı oyuncusu Ozan Kabak geçen sezon Liverpool'da kiralık olarak forma giymişti.

Son dakika: Ozan Kabak için bomba transfer iddiası! Yeni adresi belli oldu

İngiliz ekibi, Schalke 04'le yaptığı anlaşma gereği 18 milyon Sterlinlik satın alma opsiyonunu kullanmadı ve milli futbolcumuz Alman ekibine geri döndü.

Son dakika: Ozan Kabak için bomba transfer iddiası! Yeni adresi belli oldu

OZAN KABAK SATIŞ LİSTESİNDE

Ancak Bundesliga'da küme düşen Schalke 04, mali krizden kurtulmak adına Ozan Kabak'ı satış listesine koydu.

Son dakika: Ozan Kabak için bomba transfer iddiası! Yeni adresi belli oldu

Alman ekibi, 21 yaşındaki savunma oyuncusundan yaklaşık 15 milyon Euro bonservis bedeli kazanmayı hedefliyor.

Son dakika: Ozan Kabak için bomba transfer iddiası! Yeni adresi belli oldu

TOTTENHAM, NEWCASTLE VE LEICESTER İSTİYOR

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Ozan Kabak yeniden Premier Lig'de forma giyebilir...

Son dakika: Ozan Kabak için bomba transfer iddiası! Yeni adresi belli oldu

Tottenham, Newcastle United ve Leicester City'nin milli futbolcumuzu kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Son dakika: Ozan Kabak için bomba transfer iddiası! Yeni adresi belli oldu

"TRANSFERİ ÇOK KISA SÜREDE GERÇEKLEŞECEKTİR"

Schalke 04 Sportif Direktörü Rouven Schröder, geçtiğimiz gün Kicker'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Son dakika: Ozan Kabak için bomba transfer iddiası! Yeni adresi belli oldu

"Önümüzdeki Pazartesi yani Ozan'ın tatilden dönüp bize katılacağı gün özel bir gün olacak.

Son dakika: Ozan Kabak için bomba transfer iddiası! Yeni adresi belli oldu

Ozan, transfer piyasasında önemli bir konumda ve transferi çok kısa süre içinde gerçekleşecektir.

Son dakika: Ozan Kabak için bomba transfer iddiası! Yeni adresi belli oldu

Kendi arzu ve hedefleri doğrultusunda daha büyük rekabetler içine girmek istediğini söyleyebiliriz."

Son dakika: Ozan Kabak için bomba transfer iddiası! Yeni adresi belli oldu

STUTTGART'DAN 6 AY SONRA SCHALKE'YE TRANSFER OLDU

Ozan Kabak geçen sezon Liverpool formasıyla 13 maça çıkarken gol ve asist kaydedememişti.

Son dakika: Ozan Kabak için bomba transfer iddiası! Yeni adresi belli oldu

2019 yılında Galatasaray'dan 11 milyon Euro bedelle Stuttgart'a transfer olmuştu.

Son dakika: Ozan Kabak için bomba transfer iddiası! Yeni adresi belli oldu

Başarılı performansını Stuttgart'ta da sürdüren milli futbolcumuz, 6 ay sonra ise 15 milyon Euro'ya Schalke 04'e gitmişti.

Son dakika: Ozan Kabak için bomba transfer iddiası! Yeni adresi belli oldu

21 yaşındaki oyuncunun güncel transfer değeri ise 25 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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Son dakika: Ozan Kabak için bomba transfer iddiası! Yeni adresi belli oldu
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