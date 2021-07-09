Liverpool'un satın alma opsiyonunu kullanmadığı Ozan Kabak'la ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte Schalke 04 Sportif Direktörü Rouven Schröder'in Ozan Kabak sözleri ve milli futbolcumuzun yeni adresi... İşte son dakika haberinin detayları...
A Milli Takımımızın başarılı oyuncusu Ozan Kabak geçen sezon Liverpool'da kiralık olarak forma giymişti.
İngiliz ekibi, Schalke 04'le yaptığı anlaşma gereği 18 milyon Sterlinlik satın alma opsiyonunu kullanmadı ve milli futbolcumuz Alman ekibine geri döndü.
OZAN KABAK SATIŞ LİSTESİNDE
Ancak Bundesliga'da küme düşen Schalke 04, mali krizden kurtulmak adına Ozan Kabak'ı satış listesine koydu.
Alman ekibi, 21 yaşındaki savunma oyuncusundan yaklaşık 15 milyon Euro bonservis bedeli kazanmayı hedefliyor.
TOTTENHAM, NEWCASTLE VE LEICESTER İSTİYOR
İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Ozan Kabak yeniden Premier Lig'de forma giyebilir...
Tottenham, Newcastle United ve Leicester City'nin milli futbolcumuzu kadrosuna katmak istediği iddia edildi.
"TRANSFERİ ÇOK KISA SÜREDE GERÇEKLEŞECEKTİR"
Schalke 04 Sportif Direktörü Rouven Schröder, geçtiğimiz gün Kicker'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Önümüzdeki Pazartesi yani Ozan'ın tatilden dönüp bize katılacağı gün özel bir gün olacak.
Ozan, transfer piyasasında önemli bir konumda ve transferi çok kısa süre içinde gerçekleşecektir.
Kendi arzu ve hedefleri doğrultusunda daha büyük rekabetler içine girmek istediğini söyleyebiliriz."
STUTTGART'DAN 6 AY SONRA SCHALKE'YE TRANSFER OLDU
Ozan Kabak geçen sezon Liverpool formasıyla 13 maça çıkarken gol ve asist kaydedememişti.
2019 yılında Galatasaray'dan 11 milyon Euro bedelle Stuttgart'a transfer olmuştu.
Başarılı performansını Stuttgart'ta da sürdüren milli futbolcumuz, 6 ay sonra ise 15 milyon Euro'ya Schalke 04'e gitmişti.
21 yaşındaki oyuncunun güncel transfer değeri ise 25 milyon Euro olarak gösteriliyor.