Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'de Andriy Yarmolenko sesleri! Shevchenko'nun veliahtı satış listesinde...
Giriş Tarihi: 10.7.2021 07:03

Fenerbahçe'de Andriy Yarmolenko sesleri! Shevchenko'nun veliahtı satış listesinde...

VOLKAN DEMİR
Fenerbahçe'de Andriy Yarmolenko sesleri! Shevchenko'nun veliahtı satış listesinde...

Son dakika haberi... Fenerbahçe, transferde bomba bir ismi gündemine aldı. Sarı-lacivertliler, bir dönem Ukrayna'da Shevchenko'nun veliahtı olarak gösterilen West Ham'lı Andriy Yarmolenko'yu kadrosuna katmak istiyor. İngiliz ekibi, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Ukraynalı yıldızın satışına sıcak bakıyor. İşte transferin detayları...

Son dakika haberi... Fenerbahçe Topuk Yaylası'nda çalışmalarını sürdürürken, dış basında birçok transfer dedikodusu ortaya atılmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerle ilgili son iddia Ukrayna basınından geldi. Ülke basını, Ukrayna Milli Takımı oyuncusu Andriy Yarmolenko'nun sarı-lacivertlilerle transfer için görüşme halinde olduğunu yazdı.

Ukranya basını, transferin bitme noktasında olduğunu iddia ederken Fenerbahçe yönetimi oyuncuyla ilgili henüz bir adım atılmadığını belirtti.

Sarı-lacivertliler kanat oyuncusu araştırmalarını sürdürürken Yarmolenko'nun bu bölge için adaylar arasında yen aldığı gelen bilgiler arasında.

Yarmolenko şu anda ailesiyle birlikte Karadağ'da tatilini sürdürüyor. Transferiyle ilgili kararını tatil dönüşü verecek. Ancak West Ham forması giyen oyuncu için İngiltere'den gelen bilgiler takımından çok yüksek ihtimalle ayrılacağı yönünde. 20 milyon Euro bonservis bedeliyle West Ham'a transfer olan Yarmolenko'nun 1 yıllık sözleşmesi kaldı.

West Ham menajeri David Moyes, Yarmolenko'yu kendi oyun tarzı için yeterince hızlı olmadığı gerekçesiyle çok fazla kullanmıyor.

Geçen yıl hem sakatlık hem de Moyes'ın tercihleri dolayısıyla sadece 15 Premier Lig maçında forma şansı bulan Yarmolenko kendi ülkesinden bazı takımlarla da temas halinde.

SZALAI SALI GELİYOR

Fenerbahçe'de Türk A Milli oyuncular kampa katılırken, izinde bulunan 3 isim kaldı. İzinlilerden Attila Szalai, 13 Temmuz'da Topuk Yaylası'nda olacak.

Ekvador ile Copa America'da boy gösteren Valencia ile Danimarka Milli Takımı'nın Euro 2020 kadrosunda yer alan Zanka'nın ise tatilleri sürüyor. İki oyuncu, hazırlıkların ilk Topuk Yaylası etabında yer alamayacak.

MİKROFONLU PEREIRA!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, mikrofonlu antrenmanlara devam ediyor. Daha önce sesi kısıldığı için yaka mikrofonuyla antrenman yöneten Portekizli teknik adam, dünkü çalışmaya mikrofonsuz başladı.

Ancak daha sonra yine sesinde problem olacağını hissedince yaka mikrofonunu taktırdı. Pereira mikrofonu hoparlörlere bağlatarak çok fazla ses yükseltmeden antrenmanı yönlendirebiliyor.

MESUT İLE KISA SOHBET

Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, antrenman sırasında Vitor Pereira ile kısa sohbet yaptı. Tecrübeli oyuncu, Portekizli çalıştırıcının antrenmanda taleplerini dikkatle dinledi.

Mesut'un Pereira hakkında "Çok kısa bir süre oldu ancak yeni hoca felsefesiyle tüm takımı ikna etti" yorumu yaptığı ifade edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başkan Erdoğan Diyarbakır'da gençlerle buluştu
Son dakika: Galatasaray'a yeni Hagi! Nicolae Stanciu Aslan'ı istiyor...
Geleceğin meslekleri olacaklar! Bu meslekler para basacak: En yüksek maaşlı meslekler sıralandı
SON DAKİKA | Tosuncuk'un eski eşi Sıla Soysal isyan etti! Bir zamanlar Mehmet Aydın'ın en yakınındaki isimdi...
Temmuz ayı Memur emekli maaş zammı hesaplama tablosu ve ekranı: 2021 zamlı maaşlar ne zaman yatacak, Memur ve emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu?
SON DAKİKA | 9 Temmuz koronavirüs vaka sayısı tablosu açıklandı! Aşılamayla birlikte tablo umut veriyor
Son dakika: Radamel Falcao transferinde büyük ters köşe! MLS, Katar derken...
Bir babanın en acı anı: Yanlışlıkla ezdiği kızını elleriyle toprağa verdi!
Fransızlardan Türk SİHA'larına övgü: Almak için sıraya girdiler
Son dakika: Ozan Kabak için bomba transfer iddiası! Yeni adresi belli oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'de Andriy Yarmolenko sesleri! Shevchenko'nun veliahtı satış listesinde...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA