Kayserispor, Galatasaray'ın eski oyuncusu Lionel Carole ile anlaştı

"TÜRKİYE'NİN TAKDİR EDECEĞİ OYUNCULAR GETİRMEK İSTİYORUZ"

Kulüp Direktörü Naibi, "Kulübe geldiğimde Scout ve data analiz ekibimiz yoktu. Şu an bu ekipleri kurduk. Bu eksikleri bilerek geldik. Yıldız transfer, isim olarak güzel oluyor, şehirde heyecan yaratıyor ancak sahada performans önemli. Türkiye'nin takdir edeceği oyuncular getirmek istiyoruz. Hem isim hem performans olursa çok güzel olur. Önemli olan doğru oyuncuyu bulmak" diye konuştu.

"28 KİŞİLİK KADRO SAYISI 32'YE YÜKSELMESİ GEREKİR"

Yabancı kuralı hakkında değerlendirmede de bulunan Naibi, "Federasyona oyuncu kaydı yaparken 28 oyuncu olması gerekiyor. Kayserispor'a ilk başladığımızda 18 yabancı oyuncu vardı. Büyük ihtimalle bizim 14 yabancımız olacak. Yerli oyuncular için de kontenjan var. 28 kişilik kadro sayısının 32'lere yükselmesini istiyoruz. 1997 doğumlu oyuncu kıstası getirdi. Kurallar takımlarıma sorun içeriyor. Bu planların 3-5 senelik planlar neticesinde olması, açıklanması gerekir. Bizde 2 ay önce açıklandı. Hedefler konusunda da geldiğimde Kayserispor düşmesin, düşme tehlikesi yaşamasın deniliyor. Türkiye'de 4 büyük kulüpten sonra Kayserispor ve Gaziantep zirveye oynayan kulüplerdir. Tekrar o seviyeye gelmesi lazım. O seviyeye gelmek için doğru Türk ve iyi yabancı aldığınızda ilk 10 ve 8'inci sıralarda olmanız mümkün. Bahaneler bulmamalıyız, çünkü iyi bir stadyum ve tesisimiz var" dedi.