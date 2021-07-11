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Giriş Tarihi: 11.7.2021

Bu takıma inandığım için geldim

Bu takıma inandığım için geldim
Trabzonspor'un yeni transferi Gervinho, idman öncesi basına konuştu ve şunları söyledi: "Büyük takımlar şampiyonluğa oynar, biz de şampiyon olmak istiyoruz. Bunu başarmamamız için hiçbir neden yok. Bana sunulan projenin geleceğine inandığım için buradayım. Taraftarın coşkusunu duymuştum. İmza töreninden sonra Zokora ile konuştum. Taraftarların neşeli ve büyük bir ambiyans oluşturduğunu biliyorum."

İstanbul'da TFF'nin Riva'daki tesislerinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da idmanlar çok keyifli geçiyor. Bu arada dizinde ödem olan Trondsen dünkü çalışmada yer almadı.

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Bu takıma inandığım için geldim
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