Bu takıma inandığım için geldim

Trabzonspor'unyeni transferiGervinho, idman öncesibasına konuştu ve şunları söyledi: "Büyüktakımlar şampiyonluğa oynar, biz deşampiyon olmak istiyoruz. Bunubaşarmamamız için hiçbir neden yok.Bana sunulan projenin geleceğineinandığım için buradayım. Taraftarıncoşkusunu duymuştum. İmza törenindensonra Zokora ile konuştum.Taraftarların neşeli ve büyük birambiyans oluşturduğunu biliyorum."
İstanbul'da TFF'nin Riva'daki tesislerinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da idmanlar çok keyifli geçiyor. Bu arada dizinde ödem olan Trondsen dünkü çalışmada yer almadı.