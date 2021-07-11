EURO 2020 finali: İtalya İngiltere maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İtalya İngiltere maçı saat kaçta, ne zaman? İşte muhtemel 11'ler

EURO 2020 final heyecanı tüm hızıyla birlikte devam ediyor. Bu akşam oynanacak final mücadelesinin ardından kazanan takım belli olacak. Heyecanı son derece yüksek olacak karşılaşma öncesi futbolseverler, İtalya İngiltere maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İtalya İngiltere maçı saat kaçta, ne zaman sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, EURO 2020 final maçı ne zaman oynanacak? İtalya - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte İtalya İngiltere maçına ilişkin ayrıntılar;

İTALYA - İNGİLTERE MUHTEMEL 11'LER:

İtalya: Donnaruma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson, Barella, Jorginho, Veratti, Chiesa, Insigne, Immobile

İngiltere: Pickford, Walker, Stone, Mauire, Shaw, Rice, Phillips, Saka, Mount, Sterling, Kane