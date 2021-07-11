Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri EURO 2020 finali: İtalya İngiltere maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İtalya İngiltere maçı saat kaçta, ne zaman? İşte muhtemel 11'ler
Giriş Tarihi: 11.7.2021 15:24 Son Güncelleme: 11.7.2021 15:24

EURO 2020 finali: İtalya İngiltere maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İtalya İngiltere maçı saat kaçta, ne zaman? İşte muhtemel 11'ler

EURO 2020 finali: İtalya İngiltere maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İtalya İngiltere maçı saat kaçta, ne zaman? İşte muhtemel 11'ler

Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2020 final maçıyla birlikte sahibini buluyor. Pek çok favori takım turnuvaya veda ederken, finale kalmaya hak kazanan takımlar İngiltere ile İtalya oldu. Dünyanın kilitlendiği mücadele öncesi futbolseverler, İtalya İngiltere maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, İtalya İngiltere maçı saat kaçta, ne zaman sorularına yanıt arıyor. Bu akşam oynanacak final müsabakası ile birlikte Avrupa’nın en büyüğü belli olacak. Peki, İtalya İngiltere maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İtalya İngiltere maçı saat kaçta, ne zaman? İşte detaylar;

EURO 2020 final heyecanı tüm hızıyla birlikte devam ediyor. Bu akşam oynanacak final mücadelesinin ardından kazanan takım belli olacak. Heyecanı son derece yüksek olacak karşılaşma öncesi futbolseverler, İtalya İngiltere maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İtalya İngiltere maçı saat kaçta, ne zaman sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, EURO 2020 final maçı ne zaman oynanacak? İtalya - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte İtalya İngiltere maçına ilişkin ayrıntılar;

İTALYA - İNGİLTERE MUHTEMEL 11'LER:

İtalya: Donnaruma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson, Barella, Jorginho, Veratti, Chiesa, Insigne, Immobile

İngiltere: Pickford, Walker, Stone, Mauire, Shaw, Rice, Phillips, Saka, Mount, Sterling, Kane

EURO 2020 FİNALİ NE ZAMAN OYNANACAK?

11 Temmuz Pazar günü Wembley'de oynanacak İtalya - İngiltere EURO 2020 finalini Hollandalı hakem Björn Kuipers yönetecek. TSİ 22.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen ekranlara gelecek.

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EURO 2020 finali: İtalya İngiltere maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İtalya İngiltere maçı saat kaçta, ne zaman? İşte muhtemel 11'ler
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