Cristian Borja: Umarım elimden geleni yapıp Alanyaspor’u iyi yerlere taşırım

"UMARIM ALANYASPOR'U İYİ YERLERE TAŞIRIM"

Alanyaspor'u iyi yerlere taşımak istediğini ifade eden Borja, "Bizim transfer hikayemiz bir sene önce başlamıştı. Fakat geçen sene gerçekleştiremedik. Bu bir senelik süreçte takımı takip etme şansım oldu. Sonunda burada olduğum için mutluyum. Dönem dönem bu bir yıllık süreç içerisinde takımı takip ettim. Çok güzel futbol oynuyorlardı. Çok kaliteli oynuyorlardı. Güzel sonuçlar da aldı. Bu bir yıllık süreçte izlediğim maçlar da buraya gelmek için beni aşırı derecede motive etti. Ve sonunda mutlu sona ulaştık. Umarım elimden geleni yapıp Alanyaspor'u iyi yerlere taşırım" diye konuştu.

Öncelikli hedefinin takıma adapte olmak ve arkadaşlık ortamına girmek olduğuna değinen Borja, bunun sonucunda da güzel sonuçlar alacağını ve takımı üst sıralara taşıyacağını vurguladı.