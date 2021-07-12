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Giriş Tarihi: 12.7.2021 21:17 Son Güncelleme: 12.7.2021 21:26

Son dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan sert açıklama! "İnsan haklarına aykırı müdahale..."

Son dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan sert açıklama! İnsan haklarına aykırı müdahale...

Son dakika haberi... 13 Temmuz tarihinde Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı öncesinde Yunanistan'a giden Galatasaray, Atina Havalimanı'nda kötü bir muamele ile karşı karşıya kaldı. PCR testleri nedeniyle saatlerce havalimanında bekletilen sarı-kırmızılılar, İstanbul'a geri dönme kararı aldı. Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, özür beklediklerini belirtti.

Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray, Atina Havalimanı'nda Yunan yetkililerin kötü ve çirkin muamelesiyle karşı karşıya kaldı. Sarı-kırmızılı kafile, yaşanan olayların ardından bir karar alarak İstanbul'a geri dönmeye karar verdi.

Yaşanan olayların ardından Galatasaray Başkanı Burak Elmas yaşananların ardından Twitter'dan açıklama yayınladı.

Elmas, "Yönetim Kurulu olarak, hocamızla yaptığımız değerlendirmeler sonucunda takımımızın derhal geri dönmesi kararını almış bulunuyoruz. Yapılan bu insan haklarına aykırı muamele için Yunan makam ve yetkililerinden ülkemiz adına özür bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Daha sonra A Spor'a konuşan Burak Elmas, Yunanistan'da karşılaşılan küstah tavrın siyasi bir olay olduğunu belirtti. Burak Elmas, "Bu siyasi bir olay, Olympiakos tarafı mahcup olduğunu iletti." diye konuştu.

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Son dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan sert açıklama! "İnsan haklarına aykırı müdahale..."
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