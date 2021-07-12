Trabzonspor'un genç yıldızı Berat Özdemir'den Hamsik sözleri: "Yanından ayrılmayacağım"

Milli formayı almak için her şeyi yapacağım. Bir genç futbolcunun direkt Süper Lig'de oynamadan önce alt liglerde farkı yaşaması gerekiyor. Ben iyi ki alt ligleri görmüşüm. Taraftarımızın karşısında ayaklarımın titreyeceğini düşünüyorum.