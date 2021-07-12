Trabzonspor'un genç yıldızı Berat Özdemir'den Hamsik sözleri: "Yanından ayrılmayacağım"

Trabzonspor'un çok şey beklediği oyunculardan birisi olan 23 yaşındaki orta saha Berat Özdemir, takımın Riva'da yapılan yeni sezon hazırlık kampında basın mensuplarıyla buluştu.
Riva'da açıklamalarda bulunan Berat, bordo-mavili ekibin ses getiren transferi Marek Hamsik için övgü dolu sözlerde bulundu.
İşte Berat Özdemir'in o açıklamaları...
Riva'da kamp yapma fikri gerçekten harikaymış. Oyuncu grubu olarak buranın doğasından ve bize sağlanan kolaylıklardan çok memnunuz. Hocalarımızın isteklerine cevap vermeye çalışıyoruz.
"GELİŞİNİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"
Hamsik'in gelişini dört gözle bekliyorum. Ondan öğreneceğim çok şey olacağına inanıyorum. Altyapıdayken videolarını çok izlerdim. Geldiğinde yanından ayrılmayacağım.
Milli formayı almak için her şeyi yapacağım. Bir genç futbolcunun direkt Süper Lig'de oynamadan önce alt liglerde farkı yaşaması gerekiyor. Ben iyi ki alt ligleri görmüşüm. Taraftarımızın karşısında ayaklarımın titreyeceğini düşünüyorum.
"ŞAMPİYON OLMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"
Şu anki kadroda şampiyonluk harici gelen sıralamaların başarı olarak sayılacağını düşünmüyorum. Tüm çalışmalarımızı şampiyon olmak için yapıyoruz.