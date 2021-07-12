Video Spor Berat Özdemir'den Hamsik açıklaması! "Yanından ayrılmayacağım"

Berat Özdemir'den Hamsik açıklaması! "Yanından ayrılmayacağım"

Berat Özdemir'den Hamsik açıklaması!
12.07.2021 | 18:10

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Trabzonspor'un genç oyuncularından Berat Özdemir açıklamalarda bulundu. 23 yaşındaki orta saha, bordo mavili takımın formasıyla taraftarların karşısına ilk kez çıktığında ayaklarının titrediğini söyledi. Fırtına'nın yeni transferi Marek Hamsik hakkında da konuşan Berat, "Hamsik'in yanından ayrılmam, umarım bana çok şey katabilir. Altyapıda çok videosunu izledim. Onun arkasında, yanında oynamak bana çok şey katacaktır" dedi.

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