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Giriş Tarihi: 13.7.2021 14:30 Son Güncelleme: 13.7.2021 14:30

Eski Galatasaraylı Lionel Carole resmen Kayserispor'da

İHA
Eski Galatasaraylı Lionel Carole resmen Kayserispor'da

Süper Lig ekibi Kayserispor, bir dönem Galatasaray'da oynayan Fransız sol bek Lionel Carole ile resmi sözleşme imzaladı.

Hes Kablo Kayserispor'un yeni transferi Lionel Carole, sarı-kırmızılı formayı giydi.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor kadrosuna kattığı Fransız sol bek Lionel Carole ile resmi sözleşmeyi imzaladı.

Kayseri'ye gelen başarılı oyuncu sağlık kontrolünden geçtikten sonra sözleşmeyi imzaladı ve sarı-kırmızılı formayı giydi. 12 Nisan 1991 doğumlu olan Carole geçtiğimiz sezonlarda Türkiye'de Galatasaray forması giymişti.

Son olarak Fransa'nın Strasbourg takımında oynayan Carole bugün takımla birlikte çalışmalara başlayacak.

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Eski Galatasaraylı Lionel Carole resmen Kayserispor'da
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