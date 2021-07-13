Son dakika: EURO 2020 sonrası sert sözler! "Türkiye, hocası Şenol Güneş ve oynadığı futbolla..."

SORU: İtalya, Avrupa şampiyonu oldu. Gök Mavililer kupayı hak etti mi? Turnuvada en çok kimi beğendiniz? Hayal kırıklığı olan isimler hangileriydi?

ALİ GÜLTİKEN - 3 BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI VARDI

Almanya, Fransa ve İspanya üç büyük hayal kırıklığıydı. Almanya tarihinin en kötü turnuvasını yaşadı. Fransa'nın başta Mbappe ve Griezmann olmak üzere çok önemli yıldızlarının etkisiz kaldığını gördük. İspanya da topa sahip oldu ama skoru elde edemedi.