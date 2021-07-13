Son dakika: EURO 2020 sonrası sert sözler! "Türkiye, hocası Şenol Güneş ve oynadığı futbolla..."

İtalya-Türkiye maçıyla başlayan 1 aylık EURO 2020 heyecanı İtalya'nın şampiyonluğunu ilan etmesiyle sona erdi. SABAH Spor yazarları Ali Gültiken, Gürcan Bilgiç, Levent Tüzemen, Ömer Üründül ve Fatih Doğan, dev turnuvada en çok beğendikleri ve hayal kırıklığı yaratan takımları değerlendirdi. Usta isimlerden Levent Tüzemen, A Milli Takımımızın ortaya koyduğu futbol ve teknik direktör Şenol Güneş için sert ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...
SORU: İtalya, Avrupa şampiyonu oldu. Gök Mavililer kupayı hak etti mi? Turnuvada en çok kimi beğendiniz? Hayal kırıklığı olan isimler hangileriydi?
ALİ GÜLTİKEN - 3 BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI VARDI
Almanya, Fransa ve İspanya üç büyük hayal kırıklığıydı. Almanya tarihinin en kötü turnuvasını yaşadı. Fransa'nın başta Mbappe ve Griezmann olmak üzere çok önemli yıldızlarının etkisiz kaldığını gördük. İspanya da topa sahip oldu ama skoru elde edemedi.
İtalya'nın kupayı hak ettiğini düşünüyorum. Bizimle oynadıkları ilk maçtan itibaren çok net mesajlar verdiler. Muazzam bir savunma takımı olmasının yanında harika hücum organizasyonları ortaya koydular. İnsigne, Jorginho, İmmobile ve Chiellini turnuvaya damga vurdu.
Futbolda herkesin söylediği ve yapmaya çalıştığı 'toplu savunma, toplu hücum' organizasyonunu tüm maçlarda mükemmel yaptılar. Bu iki cümlenin söylenmesi kolay ama bu kadar üst seviyede birlikte uygulaması çok zordur. Bunu her maç eksiksiz yerine getirdiler. Şu mesajı çok net verdiler: "Ben kupayı kazanmak istiyorum."
GÜRCAN BİLGİÇ - MODERN ZAMAN GLADYATÖRLERİ
Eleme gruplarının sıkıcı temposunu, çeyrek final ile üstünden attı turnuva. 2006'da çift ön libero girdi futbola, İspanyollar ile tikitaka. Almanlar oyun ve pas hızını getirdiler. Bu kez kahramanların bittiği, takımların yükseldiği bir seri çıktı karşımıza. Düşünün ki Donnarumma; yeni bir kaleci, en iyi olarak ödül aldı.
Golcüler veya 10 numaralar da yoktu dikkati çeken. En sık gördüğümüz şey, yüksek tempolu baskı, karşı tarafa nefes aldırmama, hata yaptır; sonra da hücuma geç. İtalyanlar'ı da şampiyon yapan bu karakterleri oldu. Modern zaman gladyatörleri gibiydiler.
Elbette bizim için Milli Takımımız hayal kırıklığımız. Ama Almanlar tüm özelliklerini yitirerek kapattılar turnuvayı. İspanyollar jenerasyon arıyorlar. Fransa en iyilerle oynamasına rağmen 'kibirle' baş edemedi. En çok 'isteyen' ile en çok 'çalışan' finaldeydi. Koşmak ilk şey ama 'karakter' her şeydi.
LEVENT TÜZEMEN - EN AĞIR TOKADI FRANSIZLAR YEDİ
Mancini'nin İtalya'sı kupayı hak etti ve güzel bir futbol hikâyesi yazdı. İtalyanlar'ın hırsı milli marşlarını söylerken vücut dillerine yansıdı. Mancini maceraya yelken açmadı, kadro istikrarına önem verdi. Savunmayı ve hücumu birlikte yaptı. İngilizler finalde golü erken bulmalarına rağmen korkak oyunla skoru koruyamayınca futbol Londra'ya dönmeyip Roma'ya gitti.
Eriksen travmasını yaşayan Danimarka, yarı finale çıkarak alkış aldı. İsviçre geri dönüşleriyle beğeni topladı. İtalyan savunmasının emektarları Bonucci ile Chiellini müthiş oynadı. Kaleci Donnarumma'nın kurtardığı penaltılar öncesi sakinliği ve bir köşeye kendini çabuk atmaması ders olacak güzellikteydi.
Fransız oyuncular, 'Favori biziz' laubaliliği içinde ağır bir tokat yedi. Kadro olarak tükenen Almanya ve Hırvatistan yeni bir jenerasyon yaratmak zorunda kalacak. Türkiye, hocası Şenol Güneş ve oynadığı futbolla rezil oldu.
ÖMER ÜRÜNDÜL - İTALYA SONUNA KADAR HAK ETTİ
İtalya'da önemli artılar vardı; Mancini'nin oyun modelinde yaptığı değişim, savunmanın yanında hücumu da iyi yapabilmek, arkadaşlık ve takım ruhunun bütünleşmesi. Yaşlı kurtlar Chiellini ile Bonucci, gençlere önemli dersler verdi. Belçika ve İspanya'yı eleyip, İngiltere'ye karşı da evinde kazanmaları kupayı ne kadar hak ettiklerinin göstergesi.
İngiltere turnuvada genelde agresif bir futbol sergiledi. Eleştirdiğim önemli bir nokta var, o da finalde skor avantajından sonra geçen 67 dakikada risk alan rakip karşısında tek etkili kontratak yapamayışları. Turnuvanın geneline bakarsak Danimarka, karakterli futboluyla öne çıktı.
En büyük hayal kırıklığı ise son dünya şampiyonu Fransa'nın, İsviçre'ye 2 farklı skor avantajından sonra elenmesiydi. Hakem yönetimleri de üst düzeydeydi. Bir tek İngiltere'nin yarı finalde kazandığı penaltıyı vicdanlar kabul etmedi.
FATİH DOĞAN - SOUTHGATE'İ KORKULARI YAKTI
Southgate cesaretinin ödülü olarak finale geldi ancak korkuları yüzünden kaybetti. 2. dakikada golü attıktan sonra takımını geri çekince bu acı sonla tanışmak zorunda kaldı. Mancini, 2018 Dünya Kupası'na gidememiş İtalya'nın başına gelmişti. 63 futbolcudan kurduğu havuz ve yeni sistem, onu Avrupa'nın zirvesine taşıdı.
İtalya'yı diğerlerinden farklı kılan tutkusuydu. Bu tutku hem güçlü oyuna hem de hak edilmiş Avrupa Şampiyonluğu'na adını yazdırdı. EURO 2020, son 30 yıldır izlediğim turnuvaların en iyisi ve zevklisiydi. Kovid ilk kez futbola kaybetti. Macaristan'da başlayan tribün şovu, Wembley'de futbol adına kazanım oldu.
Turnuvanın trajedisi, Eriksen'in kalbinin durması ve sonra hayata dönmesi... En iyi barajı, Kjaer'in Eriksen'e kurduğu... En iyi hücum oyuncusu; İnsigne... En üzücü sakatlık, Spinazzola... Hayal kırıklığı ise Türkiye'nin en kötü performansa imza atması.