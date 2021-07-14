EURO 2020'nin yıldızı Federico Chiesa için çılgın teklif! Avrupa'nın dev kulüpleri sıraya girdi...

2020 Avrupa Şampiyonası'nda kupaya uzanan İtalya'nın en çok parlayan yıldızlarından birisi olan Federico Chiesa, geçtiğimiz sezon 2 yıllığına Fiorentina'dan Juventus'a satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanmıştı.
Juventus'ta zorunlu satın alma opsiyonu bulunan Chiesa'ya, İtalyan devi 40 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu ödemek zorunda.
Yeni hocasıyla geçen sezonu Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak tamamlayan Chelsea, gelecek sezonun kadrosunda Chiesa için çılgın bir teklifi Juventus'a sundu.
Bayern Munih'in 80 milyon Euro'luk teklifini reddeden Juventus, Bild gazetesinin haberine göre, Chelsea'nin 100 milyon Euro'yu bulan teklifini de reddetti.
Chiesa için 100 milyon Euro bonservis bedelini gözden çıkaran Chelsea, bu teklifin reddedilmesinin ardından yeni bir teklif daha hazırlamayı planlıyor.
Juventus formasıyla çıktığı 43 maçta 14 gol ve 9 asistlik performans sergileyen 23 yaşındaki futbolcu Fiorentina altyapısından yetişmişti.