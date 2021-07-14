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Giriş Tarihi: 14.7.2021 21:13 Son Güncelleme: 14.7.2021 21:19

EURO 2020'nin yıldızı Federico Chiesa için çılgın teklif! Avrupa'nın dev kulüpleri sıraya girdi...

EURO 2020'nin yıldızı Federico Chiesa için çılgın teklif! Avrupa'nın dev kulüpleri sıraya girdi...

EURO 2020'de şampiyonluğa ulaşan İtalya'nın kadrosunda dikkat çeken isimlerden birisi olan Federico Chiesa için Avrupa'nın dev kulüpleri sıraya girdi. Şampiyonluğa giden yolda takımın vazgeçilmezlerinden birisi olan Chiesa, transfer döneminin en çok konuşulacak isimlerinden birisi olmaya başladı. Alman basınından Bild, Chiesa için yapılan çılgın teklifi ortaya çıkardı.

2020 Avrupa Şampiyonası'nda kupaya uzanan İtalya'nın en çok parlayan yıldızlarından birisi olan Federico Chiesa, geçtiğimiz sezon 2 yıllığına Fiorentina'dan Juventus'a satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanmıştı.

Juventus'ta zorunlu satın alma opsiyonu bulunan Chiesa'ya, İtalyan devi 40 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu ödemek zorunda.

EURO 2020'de İtalya'nın en kritik maçlarında sahneye çıkan genç oyuncu, Avrupa'nın dev kulüplerini peşine taktı. İlk olarak Bayern Munih'in 80 milyon Euro bonservis bedeli teklif ettiği söylenen Chiesa için şimdi de Chelsea devrede.

Yeni hocasıyla geçen sezonu Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak tamamlayan Chelsea, gelecek sezonun kadrosunda Chiesa için çılgın bir teklifi Juventus'a sundu.

Bayern Munih'in 80 milyon Euro'luk teklifini reddeden Juventus, Bild gazetesinin haberine göre, Chelsea'nin 100 milyon Euro'yu bulan teklifini de reddetti.

Chiesa için 100 milyon Euro bonservis bedelini gözden çıkaran Chelsea, bu teklifin reddedilmesinin ardından yeni bir teklif daha hazırlamayı planlıyor.

EURO 2020'de şampiyon olan İtalya'da Chiesa, Avusturya ve İspanya maçlarında attığı 2 golle şampiyonlukta pay sahibi oldu.

Juventus formasıyla çıktığı 43 maçta 14 gol ve 9 asistlik performans sergileyen 23 yaşındaki futbolcu Fiorentina altyapısından yetişmişti.

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EURO 2020'nin yıldızı Federico Chiesa için çılgın teklif! Avrupa'nın dev kulüpleri sıraya girdi...
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