Visca’dan Dzeko’ya: Adana Demir'e değil Başakşehir’e gel!
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Başakşehir'in Boşnak futbolcusu Edin Visca, hakkında çıkan transfer iddialarına yanıt verdi. Turuncu-lacivertli ekipten ayrılmayı düşünmediğini söyleyen 31 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, kariyerini burada tamamlamak istediğini vurguladı. Vatandaşı Edin Dzeko'yla konuştuğunu da belirten Visca, Türk takımlarıyla adı anılan vatandaşına çağrıda bulunduğunu ifade ederek, "Dzeko'ya 'Senbenim ağabeyimsin ama Türkiye'ye gelirsenyalnızca Başakşehir'e geleceksin' dedim. Diğertakımlara gitmesine izin yok. Belki iki Edintekrar birlikte oynarız" diye konuştu.