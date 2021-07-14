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Giriş Tarihi: 14.7.2021

Visca’dan Dzeko’ya: Adana Demir'e değil Başakşehir’e gel!

Visca’dan Dzeko’ya: Adana Demir'e değil Başakşehir’e gel!
Başakşehir'in Boşnak futbolcusu Edin Visca, hakkında çıkan transfer iddialarına yanıt verdi. Turuncu-lacivertli ekipten ayrılmayı düşünmediğini söyleyen 31 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, kariyerini burada tamamlamak istediğini vurguladı. Vatandaşı Edin Dzeko'yla konuştuğunu da belirten Visca, Türk takımlarıyla adı anılan vatandaşına çağrıda bulunduğunu ifade ederek, "Dzeko'ya 'Sen benim ağabeyimsin ama Türkiye'ye gelirsen yalnızca Başakşehir'e geleceksin' dedim. Diğer takımlara gitmesine izin yok. Belki iki Edin tekrar birlikte oynarız" diye konuştu.

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Visca’dan Dzeko’ya: Adana Demir'e değil Başakşehir’e gel!
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